UiPath Foundation lansează raportul de activitate pe anul 2020

Din 2019 până în prezent, UiPath Foundation a susținut peste 25.000 de copii care provin din familii vulnerabile din România și India să aibă acces la educație de calitate și peste 3.000 de profesori din România care au beneficiat de activități de formare care vizează îmbunătățirea competențelor digitale, a leadership-ului în școlile vulnerabile, precum și a competențelor secolului al XXI-lea. Aproximativ 12.450 de copii au participat la activități educaționale derulate în 6 comunități din România și India și peste 15.000 de ore au fost petrecute, în 2020, la meditațiile la limba română, matematică și limba engleză de copiii înscriși în Future Acceleration Program în România.

Povești despre curaj

Raportul de activitate relatează, dincolo de rezultatele de impact, o serie de povești despre curajul copiilor, al profesorilor, partenerilor, mentorilor și membrilor echipei UiPath Foundation, în demersul lor de a deschide noi oportunități copiilor din comunitățile vulnerabile.

“2020 a avut un impact puternic în comunitățile noastre, amplificând decalajele educaționale și sociale deja existente în mediile vulnerabile. Am reușit, cu mult curaj, reziliență și flexibilitate, alături partenerii noștri, să nu alterăm obiectivul programelor noastre educaționale și să reconfigurăm intervenția educațională așa încât să răspundă la contextul generat de pandemie. Obiectivul nostru, încă din 2019, este să construim sisteme de sprijin integrat și pe termen lung, oferind contextul educațional necesar pentru a ne asigura că potențialul nelimitat al copiilor nu rămâne captiv în sărăcie, iar fiecare dintre ei își poate decide calea către viitor prin expunere la o multitudine de alternative educaționale. Anul 2020 ne-a reconfirmat faptul că misiunea noastră nu poate fi atinsă de o singură organizația și că sinergiile între diverse entități asigură cel mai adecvat mediu educațional pentru copiii din familii dezavantajate. Continuăm în 2021 în același spirit al solidarității și colaborării, împreună cu partenerii noștri strategici și educaționali.”, spune Raluca Negulescu-Balaci, Director Executiv, UiPath Foundation.

UiPath Foundation dezvoltă programe educaționale care presupun o intervenție integrată, pe termen lung, alături de un ecosistem de parteneri, cu scopul de a favoriza accesul egal la viitor al tuturor copiilor, indiferent de mediul din care provin.

Pachet integrat de sprijin

- Future Acceleration Program, programul emblematic al fundației, este dedicat copiilor cu vârste între 11-16 ani, care beneficiază de un pachet integrat de sprijin, gândit să acopere nevoile copiilor și ale familiilor lor: burse lunare, haine, rechizite, alimente, servicii medicale, consiliere psihologică dar și acces la oportunități educaționale și de dezvoltare de calitate, atât online cât și offline, pentru dezvoltarea nivelului de literație și numerație, prexum și a competențelor lingvistice și digitale.

În 2020, cu sprijinul partenerilor strategici din zonele de intervenție: Policy Center for Roma and Minorities (București, Ferentari), Fundația Inimă de Copil (județul Galați), Asociația ”Bună ziua, Copii din România” (în județul Vaslui), Fundația Pro Patrimonio (în județul Botoșani) 368 de copii din aceste comunități au beneficiat de program. Sprijinul Fundației a fost completat și de implicarea permanentă a celor 82 de mentori și voluntari din cadrul companiei UiPath, care au petrecut în 2020 peste 940 de ore alături de copii.

- Nurture Teachers` Potential este cel de-al doilea program implementat, prin care UiPath Foundation, alături de Teach for Romania, sprijină profesorii din comunitățile vulnerabile să își adapteze metodele de predare la nevoile specifice ale elevilor și la cerințele actuale. 10 profesori din județele Brașov, Buzău, Dâmbovița și Galați au beneficiat de training pe competențe cheie din partea tutorilor Teach for Romania și 30 de profesori din sistemul public de învățământ din județele Galați, Vaslui și din București au participat la faza pilot a programului de formare Teaching as Leadership. De asemenea, 450 de profesori din întreaga țară au primit burse din partea UiPath Foundation pentru a-și dezvolta competențele digitale atât de necesare în momentul tranziției la școala online.

Parteneriat cu Asociația OvidiuRo

- Cel de-al treilea program al fundației, Early Education Forward implementat alături de partenerul strategic Asociația OvidiuRo, asigură accesul la educație timpurie de calitate preșcolarilor din comunitățile vulnerabile, prin oportunități de formare pentru cadrele didactice și dotarea spațiilor școlare cu resurse educaționale de calitate. 635 de educatori au participat la 15 sesiuni de formare desfășurate online, 9.000 de cărți au fost distribuite copiilor și educatorilor, iar 35 de GrădiBiblioteci au fost trimise educatorilor pentru dotarea grădinițelor din comunități rurale vulnerabile.

Raportul anual pe anul 2020 prezintă pe larg și alte activități și parteneriate inițiate anul trecut de UiPath Foundation, cum ar fi răspunsul fundației la criza sanitară generată de pandemie sau parteneriatul cu documentarul Acasă, My Home.

VEZI AICI RAPORTUL UiPath Foundation