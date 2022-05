UE acuză Apple că abuzează de poziție dominantă în modul în care gestionează Apple Pay

UE a anunțat luni că a trimis către Apple o declarație de obiecțiuni, care detaliază modul în care compania a abuzat de poziția sa dominantă pe piețele portofelelor mobile pe dispozitivele iOS.

Cazul antitrust ar putea duce la o amendă uriașă pentru producătorul de iPhone și îl poate forța să-și deschidă tehnologia de plată contactless către concurenți, potrivit Euronews.

Portofelele mobile se bazează pe comunicarea în câmp apropiat, sau NFC, care utilizează un cip în dispozitivul mobil pentru a comunica fără fir cu terminalul de plată al comerciantului.

Comisia a declarat că Apple Pay este de departe cel mai mare portofel mobil bazat pe NFC de pe piață și a acuzat compania că interzice altora accesul la tehnologia populară.

Acesta a spus că practica „are un efect de excludere asupra concurenților și duce la mai puține inovații și mai puține opțiuni pentru consumatori pentru portofelele mobile pe iPhone-uri”.

„Avem indicii că Apple a restricționat accesul terților la tehnologia cheie necesară pentru a dezvolta soluții de portofel mobile rivale pe dispozitivele Apple”, a declarat șeful UE pentru antitrust, Margrethe Vestager.

„În declarația noastră de obiecțiuni, am constatat în mod preliminar că Apple ar fi putut restrânge concurența, în beneficiul propriei soluții Apple Pay”, a spus ea.

