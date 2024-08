Ucrainenii ar fi intrat în Korenevo, al doilea oraș după Sudja, din regiunea Kursk / foto

Mai multe postări de pe rețeaua X, ale unor pagini care postează actualizări ale războiului dintre Rusia și Ucraina, sugerează că militarii ucraineni ar fi intrat astăzi pentru prima dată în Korenevo, oraș rusesc din regiunea Kursk. Localitatea se află la nord de Sudja, primul oraș cucerit de ucraineni, în apropierea râului Seym.

Informația nu este în acest moment verificată, însă actualizările recente ale noului front deschis în Kursk au susținut că forțele Kievului au înconjurat orașul la sud, est și vest.

Reamintim că ieri, Ucraina a distrus un important pod care lega malurile râului Seym. Ministerul de Externe al Rusiei a susținut că Ucraina a folosit rachete occidentale pentru a distruge podul.

Purtătoarea de cuvânt Maria Zakharova a declarat că este prima dată când regiunea este lovită de „lansatoare de rachete de fabricație occidentală”.

„Ca urmare a atacului asupra podului peste râul Seym din districtul Glushkovo, acesta a fost complet distrus, iar voluntarii care ajutau la evacuarea populației civile au fost uciși”, a precizat ea.

