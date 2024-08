Ucraina a distrus un important pod în regiunea Kursk. Sute de militari ruși ar fi rămas izolați în localitățile vizate de Kiev / foto în articol

Anton Geraschenko, fost ministru adjunct al Afacerilor Interne din Ucraina, informează într-o postare pe X că forțele Kievului au distrus podul care traversează râul Seym, în sud-vestul Rusiei, în regiunea Kursk.

„Există informații că podul a fost distrus de Forțele Armate Ucrainene în cadrul operațiunii din regiunea Kursk.

„Ucrainenii au lovit din nou podul. După aceea, unul dintre stâlipi s-a prăbușit. O parte a districtului Glushkovsky este acum izolată - Tyotkino, Popovo-Lejachi, Volfino și alte aproximativ 27 de așezări“, susține presa rusă.

Se pare că între 700 și 1.000 de soldați ruși ar fi fost izolați de „restul țării”, susțin canalele rusești Telegram“, a scris Anton Geraschenko pe X.

Militarii ucraineni și-au intensificat în ultimele zile eforturile de a cuceri și orașul Korenevo, aflat pe malul aceluiași râu Seym, la nord-est de Glushkovo. Mai multe sate din regiune se află deja sub control ucrainean.

La stud însă, în apropiere de Sudja, primul oraș ocupat în totalitate de ucraineni, forțele ruse și-au intensificat contraatacurile și au reușit să stopeze parțial avansul Ucrainei către capitala regională Kursk.

The first images of the destroyed bridge over the Seym River, Kursk region have appeared.



There is information that the bridge was destroyed by the AFU within the operation in Kursk region.



"The Ukrainians struck the bridge again. After that, one of the spans collapsed. Part of… pic.twitter.com/PCZ0GGH7xq