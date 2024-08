Invazia ucraineană în regiunea Kursk a părut să-l prindă pe Vladimir Putin nepregătit, cu o represalii majore care încă nu se materializează, iar forțele ruse se străduiesc să oprească progresele Kievului, potrivit SkyNews.

Unii bloggeri militari pro-Kremlin și comentatori ruși au susținut că forțele ruse resping trupele ucrainene - dar într-un clip postat de jurnalistul BBC Francis Scarr, „au apărut semne de pesimism” – pe canalele care tind să se angajeze exclusiv în susținerea războiului dus de Federația Rusă.

Realizatorul de film și expertul de stat Karen Shakhnazarov a spus: „Am putea pierde dacă astfel de gafe continuă. Și acesta nu este defetism, nu este o sperietură”, a precizat el.

Generally state TV is still claiming that Russian forces are firmly in control of the situation in Kursk, but a few clear signs of pessimism have emerged



Karen Shakhnazarov warns that "if such blunders continue, we could lose! This isn’t defeatism! This isn’t scaremongering!" pic.twitter.com/bUWsjq0I15