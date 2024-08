Portalul de știri NEXTA informează pe rețeaua X că prezența militarilor ucraineni în regiunea rusă Belgorod a fost confirmată. Soldații Kievului au fost surprinși într-un sat aflat la granița cu Ucraina.

„Forțele ucrainene au intrat în satul Vyazovoye din regiunea Belgorod

Satul în sine este situat direct la graniță - sunt 200 de metri de cele mai îndepărtate case până la graniță“, se arată în postarea de pe X.

În urmă cu 10 zile, trupele ucrainene au trecut granița în Federația Rusă și au ocupat, până în prezent, peste 80 de localități și aproximativ 1.150 de kilometri pătrați. Tot în această perioadă au fost puternic bombardate și alte regiuni din Rusia, precum Belgorod și Voronej. De asemenea, mai multe aeroporturi și aerodromuri din Rusia au fost vizate de dronele și aviața Kievului.

