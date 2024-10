Ucraina, una dintre prioritățile lui Mark Rutte, noul șef al NATO

Citește și: Stoltenberg pleacă de la conducerea NATO cerând guvernelor europene sceptice să lucreze cu Trump, dacă va câștiga alegerile

Mark Rutte, fostul premier al Olandei, a devenit marți noul secretar general al NATO, după o ceremonie de predare la sediul NATO de la Bruxelles, relatează dpa, scrie Agerpres.

Cu această ocazie, Rutte a ținut să le mulțumească aliaților din NATO pentru că i-au încredințat rolul de conducere, succedându-i în funcția de secretar general norvegianului Jens Stoltenberg.



”Este un post foarte important și trebuie să mă ridic la înălțimea așteptărilor”, a spus el.



Rutte a asigurat Ucraina de sprijinul Alianței Nord-Atlantice, spunând totodată că nu este îngrijorat de rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie din Statele Unite.



”Nu sunt îngrijorat. Îi cunosc foarte bine pe ambii candidați și am lucrat cu Donald Trump timp de patru ani”, a declarat fostul premier olandez presei cu puțin timp înainte de a prelua oficial funcția, potrivit AFP.

On this historic day, we bid farewell to NATO Secretary General @jensstoltenberg and welcome incoming @SecGenNATO Mark Rutte ???? pic.twitter.com/cGfNQEMZuU