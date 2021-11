Ucraina ar putea fi invadată de Rusia. Nave de patrulare americane, trimise Kievului pentru a întări marina ucraineană în Marea Neagră

O navă, care transporta două ambarcaţiuni de patrulare recondiţionate, foste ale Gărzii de Coastă a SUA, destinate să consolideze Forţele maritime ucrainene, a tranzitat sâmbătă strâmtoarea Dardanele, după ce Ucraina şi-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea pregăti un atac împotriva ei, relatează Agerpres, citând Reuters.



Nava care transportă cele două ambarcaţiuni de patrulare din clasa Island a plecat din Baltimore spre portul ucrainean Odesa la 8 noiembrie. Marinarii ucraineni au efectuat deja o instruire aprofundată pe aceste vase în SUA. Ucraina a primit două nave similare în 2019.



Cele două ambarcaţiuni de patrulare fac parte dintr-un pachet de securitate pentru Ucraina în valoare de peste 2,5 miliarde de dolari din 2014, anul în care Rusia a anexat peninsula Crimeea, iar separatiştii susţinuţi de Moscova au preluat sub controlul lor zone din partea de est a Ucrainei, indică Ambasada SUA la Kiev.

Rusia, acuzată de comportament ameninţător la adresa Kievului





SUA, Ucraina şi NATO au acuzat Rusia de comportament ameninţător la adresa Kievului în ultimele săptămâni, susţinând că aceasta şi-a sporit forţele în apropierea Ucrainei într-un mod neobişnuit. Rusia afirmă, la rândul ei, că are dreptul să-şi transfere trupele oriunde doreşte pe propriul teritoriu şi că nu plănuieşte să atace pe nimeni.



Kremlinul a avertizat în septembrie că NATO va încălca "linia roşie" rusească dacă îşi va extinde infrastructura militară în Ucraina, iar Moscova a acuzat de atunci Ucraina ş NATO de comportamente destabilizatoare, inclusiv în Marea Neagră. Kievul şi-a pierdut cea mai mare parte a capacităţilor sale navale în Marea Neagră după anexarea Crimeii de către Rusia, care a rechiziţionat multe dintre navele sale. De atunci, Ucraina a încercat să-şi reconstruiască forţa navală cu ajutorul ţărilor NATO.



Departamentul de Stat al SUA a aprobat în aceasta vară potenţiala vânzare către Ucraina a până la 16 nave de patrulare de tipul Mark VI şi echipamente militare în valoare de circa 600 de milioane de dolari.



Ucraina, care aspiră să devină membră a NATO, a primit un lot important de muniţie americană la începutul acestui an şi rachete antitanc Javelin, suscitând critici din partea Moscovei, care a declarat că are serioase preocupări de securitate cu privire la perspectiva aderării Ucrainei la NATO într-o zi.