Militarii ucraineni au spart cu succes apărările într-o altă zonă din regiunea Kursk a Federației Ruse, cu sprijinul tancurilor și aeronavelor militare, și au pătruns în satul rus Veseloye, scrie censor.net, care citează Forbes.

„Ceea ce inițial părea a fi o ofensivă scurtă și superficială s-a transformat de fapt în ceva mult mai periculos pentru controlul Rusiei asupra regiunii Kursk”, notează publicația.

Jurnaliștii au analizat situația de pe noua linie de front din regiunea Kursk, după ce Forțele Armate Ucrainene au spart săptămâna trecută apărarea Forțelor Armate Ruse pe o altă porțiune a graniței ruso-ucrainene.

După cum s-a menționat, tancurile ucrainene au intrat în satul Veseloye, iar un bombardier al Forțelor Aeriene Ucrainene a lansat o rachetă ghidată prin satelit asupra unei clădiri care se presupune că adăpostea personal militar rus.

Forbes notează, de asemenea, că garnizoana rusă din jurul Veseloye conține un număr mare de tineri recrutați slab pregătiți care, conform politicii Kremlinului, nu ar trebui să ia parte la ostilități.

Publicația mai scrie că dependența puternică a grupării de nord a trupelor ruse de recruți pentru apărarea inițială împotriva principalei ofensive ucrainene din regiunea Kursk, care a început în august, este unul dintre motivele pentru care ucrainenii au reușit să avanseze atât de repede.

„Este un semn de rău augur pentru ruși că eforturile lor de apărare din Veseloye par să fie dependente de tineri neantrenați”, adaugă Forbes.

Totodată, autorul articolului a subliniat că soldații ucraineni care participă la lupte sunt voluntari dornici de luptă, sprijiniți de tancuri, drone și avioane militare.

Contraatacul rusesc din regiunea Kursk și-a pierdut avântul inițial. Imaginile video postate de grupul Khorne din Ucraina arată o coloană de vehicule blindate ucrainene care se deplasează prin ceea ce ei spun că este regiunea Kursk a Rusiei, scrie Kyiv Post.

Grupul Khorne este ramura de supraveghere și achiziție de ținte a Brigăzii 116 Mecanizate Separate din Ucraina.

Kyiv Post nu a putut verifica în mod independent locația și data înregistrării video.

Canalele de socializare din Rusia raportează că contraatacul lor s-a blocat, iar ucrainenii au început să avanseze în spatele lor, amenințând să-i încercuiască.

„Situația din districtul Glushkovsky rămâne tensionată. Lupte grele sunt în desfășurare. Inamicul [ucrainenii] continuă să avanseze și să încerce să se consolideze. Polițiștii de frontieră, împreună cu unități ale Ministerului rus al Apărării, luptă, nepermițându-le să străpungă mai departe. Forțele armate ale Ucrainei introduc noi forțe în luptă, aducând tancuri, vehicule blindate și infanterie. Artileria și aviația lucrează de ambele părți.”, se arată pe canalele de socializare ale rușilor.

Forbes: Ukrainian forces continue their offensive in the Kursk region



They advanced near Novy Put and entered Veseloye, destroying a Russian position in the center of the village with an aerial bomb.



The publication says there were inexperienced Russian armed forces conscripts… pic.twitter.com/NIw060D4N6