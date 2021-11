Turnul de telecomunicaţii al STS - iluminat în portocaliu

Turnul de telecomunicaţii al STS este iluminat joi seara în portocaliu pentru a marca Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor. 'Ne alăturăm manifestului împotriva violenţei asupra femeilor şi, în această seară, iluminăm turnul de telecomunicaţii în culoarea portocaliu', precizează STS.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale menţionează că, anual, peste 1.500 de femei din România sunt victime ale violenţei domestice.

'Doar împreună, acţiune cu acţiune, avem puterea să schimbăm atitudini şi comportamente', subliniază STS, într-o postare pe pagina de socializare a instituţiei.

În fiecare an, la 25 noiembrie, este marcată Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor

În 2021, tema zilei este "Orange the World: End Violence against Women Now!". Încă o dată, clădirile şi reperele emblematice vor avea o nouă culoare - portocaliu, pentru a aminti nevoia unui viitor fără violenţă.



O femeie din trei a fost supusă abuzurilor în timpul vieţii sale. În timpuri marcate de diverse crize, numărul creşte, aşa cum s-a observat în timpul pandemiei de COVID-19, care încă nu s-a încheiat, precum şi în alte crize umanitare recente, conflicte şi dezastre climatice. Un nou raport al UN Women, realizat pe baza informaţiilor din 13 ţări (Iordania, Maroc, Bangladesh, Thailanda, Kenya, Albania, Kârgâzstan, Ucraina, Columbia, Paraguay, Camerun, Coasta de Fildeş, Nigeria), arată că de la începutul pandemiei, două din trei femei au declarat că ele sau o altă femeie cunoscută au trecut printr-o formă de violenţă şi, mai mult decât atât, au avut de înfruntat şi nesiguranţa alimentară, conform site-urilor https://www.un.org/ şi https://www.unwomen.org/.



Deşi este omniprezentă, violenţa bazată pe gen nu este inevitabilă. Se poate şi trebuie prevenită. Oprirea acestei violenţe bazată pe gen începe cu cei care au trecut printr-o asemenea experienţă şi continuă cu adoptarea de abordări cuprinzătoare şi incluzive ale cauzelor fundamentale, cu transformarea normelor sociale dăunătoare şi cu împuternicirea femeilor şi fetelor. Totodată, prin organizarea de servicii esenţiale centrate asupra supravieţuitorilor în sectoarele de poliţie, justiţie, sănătate, servicii sociale şi o finanţare suficientă pentru agenda drepturilor femeilor, se poate pune capăt violenţei bazate pe gen.



Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor va marca, la fel ca în fiecare an, lansarea campaniei "UNiTE to End Violence against Women" (25 noiembrie - 10 decembrie), o iniţiativă de 16 zile de activism care se încheie cu Ziua internaţională a drepturilor omului (10 decembrie).



Această campanie, condusă de secretarul general al ONU şi UN Women din 2008, îşi propune să prevină şi să elimine violenţa împotriva femeilor şi fetelor din întreaga lume, făcând apel la acţiuni globale pentru creşterea gradului de conştientizare, promovarea susţinerii şi crearea oportunităţilor de discuţie asupra provocărilor şi soluţiilor.



În 2021, printre acţiunile ce marchează această zi, se numără şi un eveniment oficial al ONU, care are loc pe 24 noiembrie. La evenimentul online, care include şi lansarea unui nou raport cu date actualizate despre violenţa de gen, precum şi o multitudine de iniţiative digitale, şi-au confirmat prezenţa, printre alţii: secretarul general al ONU, Antonio Guterres, subsecretarul general şi directorul executiv al UN Women, Sima Bahous, ambasador UN Women al bunăvoinţei, Cindy Bishop, raportorul special al ONU pentru violenţa împotriva femeilor, cauzele şi consecinţele acesteia, Reem Alsalem.



Activiştii pentru drepturile femeii au sărbătorit, începând din 1981, ziua de 25 noiembrie ca Zi împotriva violenţei. Această dată comemorează asasinarea, în 1961, a celor trei surori Mirabal, activiste din Republica Dominicană. În cadrul celei de-a IV-a Conferinţe Mondiale a Femeilor din 1995, ONU a recunoscut faptul că violenţa asupra femeilor este un obstacol pentru atingerea egalităţii, a dezvoltării şi a păcii şi aduce atingeri drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, potrivit site-ului http://insp.gov.ro/



Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluţia 54/134, a stabilit, la 7 februarie 2000, data de 25 noiembrie drept Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor. Cu acest prilej, Organizaţia Naţiunilor Unite a invitat guvernele, organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale să planifice activităţi menite să trezească conştiinţa publică în faţa acestor probleme, potrivit www.un.org.