Turcia, în doliu după moartea liderului Hamas. Bogdan Chirieac: Sunt câteva lucruri absolut tulburătoare

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat astăzi zi de doliu național în Turcia, în ziua înmormântării liderului Hamas, Ismail Haniyeh. Acesta a declarat: "Pentru a ne arăta sprijinul pentru cauza palestiniană și solidaritatea noastră cu frații și surorile palestiniene a fost declarat doliu național cu ocazia martiriului lui Ismail Haniyeh, șeful Biroului Politic al Hamas. Îi comemorez pe Ismail Haniyeh și pe toți martirii palestinieni cu milă. Îmi exprim condoleanțele poporului palestinian în numele meu și al națiunii mele" potrivit Antena 3 CNN.

În cadrul unei intervenții, analistul Bogdan Chirieac a comentat acțiunea și declarațiile președintelui Turciei, cât și posibilele mize ale Ankarei ce poate deveni în viitor o punte de legătură între Occident și Orient.

"Ni s-a spus că teritoriile palestiniene și Hamas sunt două lucruri diferite. Acum, liderul politic al Hamas este omagiat ca un șef de stat lichidat de cineva"

"Sunt câteva lucruri absolut tulburătoare, cel puțin din partea Turciei care a devenit o autentică putere regională sub conducerea președintelui Recep Tayyip Erdogan. Turcia, să nu uităm, e țară NATO și multă vreme a candidat la aderarea în Uniunea Europeană, eu fiind unul dintre cei care consideră că Turcia ar trebui să intre la un moment dat în Uniunea Europeană. Ar fi un câștig, în primul rând, pentru Uniunea Europeană. Ni s-a spus că teritoriile palestiniene și Hamas sunt două lucruri diferite. Acum, liderul politic al Hamas este omagiat ca un șef de stat lichidat de cineva. Păi, cum facem asta? Pe 7 octombrie bebelușul de două luni de zile a fost luat din leagăn, băgat în cuptor și apoi s-a aprins cuptorul. Deci, aici vorbim de filme dincolo de umanitate, comandate politic de Hamas. Israelul nu a declanșat războiul împotriva palestinienilor, ci împotriva Hamas. Ce rezultă de aici? Rezultă că Hamas este egal cu Palestina. Bun, dacă în cazul Iranului, din motive politice, putem înțelege asta, cum declari zi de doliu în Turcia, țară cheie a NATO, pentru Hamas? Ești frate cu un individ care a comandat atrocitățile din 7 octombrie? Deși cele două state, Israel și Turcia, au relații comerciale foarte puternice, există probleme. Adică, în Israel au fost atacați civili nevinovați, respectiv copii, femei, absolut fără nici o legătură cu lupta dintre statul evreu și Hamas. Ești frate cu așa ceva? Întreb și eu. Altminteri se vine la summit-ul NATO. Repet, eu am o admirație uriașă pentru Turcia pe care o văd, la un moment dat, cea mai sigură curea de legătură între Occident și Orient. Între timp s-a mai ridicat și Arabia Saudită care a făcut niște progrese enorme, în sensul deschiderii sub prințul Mohammed bin Salman. Totuși, Turcia e lângă noi. E la o aruncătură de aripă de avion. Cum faci lucrurile acestea? Hai că Iranul e o teocrație, te aștepți, deși atenție, până și iranienii au ales un președinte care e pro-occidental, în limitele lor. În orice caz, și iranienii vor o deschidere. Perșii au o istorie gigantică, despre ce vorbim? Dar ce faci în momentul acesta? Zi de doliu în Turcia, din nou, țară NATO", s-a întrebat, în finalul comentariului, Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.