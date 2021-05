Salariul minim european, în România. Raluca Turcan, îngrijorată. ”Asta vrem pe viitor”

"În privinţa salariului minim european, simt nevoia să fac câteva precizări. În primul rând, la nivel european este vorba de o dezbatere. Este un proces în curs, în care ţările îşi exprimă variantele de adoptare ale salariului minim. În România, anul trecut pentru prima dată în România salariul minim a rezultat dintr-un dialog social şi a fost calculat în baza unor indicatori obiectivi, astfel încât să crească, dar să fie susţinut de economie. Asta vrem şi pe viitor.

Dar în plus, vrem o variantă predictibilă. Să nu trebuiască anual să venim cu un HG care să arate indicatorii pe care îi luăm în calcul, ci să venim cu un act normativ care să spună că în România salariul minim va avea următoarele date, următorii indicatori la bază, astfel încât mediul economic să ştie din timp ce salarii minime trebuie să plătească, iar oamenii să aibă predictibilitatea creşterii veniturilor lor", a declarat Raluca Turcan după şedinţa PNL.

Turcan, îngrijorată de numărul românilor plătiţi cu salariu minim

"Eu, ca ministru, sunt îngrijorată de numărul mare de oameni, mai ales din mediul privat, plătiţi cu salariul minim şi consider cu tărie că această discuţie trebuie să fie una permanentă, ca să găsim acea variantă de salariu minim să fie atractivă. Mă refer aici atât la angajator, ca să nu mai fie nevoit să dea tot felul de stimulente la gri, pe lângă salariul minim, pentru că îi privează astfel pe angajaţi de contribuţia la pensie, dar şi pentru angajaţi, să le crească calitatea vieţii", a mai spus ministrul muncii.

La începutul anului, profesorul Mircea Coşea atrăgea atenţia asupra creşterii salariului minim şi spunea că trebuie să existe o limită.

"Salariul minim pe economie este o chestiune care se zbate între 2 argumente. Pe de o parte este nevoia de venituri mai mari a salariatului român, pe de altă parte sunt greutăţile pe care le aduce angajatorului.

Deocamdată, noi am mers pe ideea unui salariu minim pe economie, pentru că am vrut să atragem investiţii străine. Am mers pe ideea unei mâini de lucru relativ ieftine, comparativ cu alte ţări. Dar am pierdut pe ideea asta, pentru că există ţări care au puterea de a manevra salariile şi nu mai suntem în zona de avantaj comparativ. El trebuie mărit, dar până la cât? Ce fel de impozitare trebuie să se aplice? Poate e nevoie de o nouă formă de impozitare. Angajatorul nu trebuie lovit.

Dar e clar că la nivelul ăsta al salariului minim nu se poate continua, pentru că se pierde puterea de cumpărare şi se pierde interesul pentru muncă", a declarat profesorul Mircea Coşea pentru DC NEWS.