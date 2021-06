Tudor Gheorghe: După boală, m-am vaccinat cu ambele doze. Am știut de ce le fac!

Artistul Tudor Gheorghe a fost invitat la emisiunea Subiectiv, la Antena 3, unde a vorbit despre perioada grea prin care a trecut în ultimul an și jumătate:

„Mi s-a spus de la Bacău că putem să facem spectacolul și când am ajuns acolo mi s-a spus că s-a închis. De atunci, s-a răpit, ni s-au luat spectatori și, după aproape un an, mi-au luat-o și pe doamna Tudor. Nu am avut o perioadă foarte bună. Eu când văd acum și îi aud, pe mulți: Ehh, cu boala asta, ce e? E o făcătură, e o minciună! Nu, nu, nu, mă rog lui Dumnezeu să-i ferească să treacă prin ce am trecut eu.

Și eu am trecut prin boală. Am trecut ușor însă. Dar, o perioadă timp am avut repercusiuni, aveam o tuse seacă, o lenevie, o lipsă de viață. Eu, care sunt un tip vioi, parcă eram bleg așa, nu aveam chef de nimic, dar am trecut și am găsit refugiul în muncă. Dacă nu lucram, înnebuneam“, a precizat artistul Tudor Gheorghe.

Tudor Gheorghe s-a vaccinat imediat după boală

„Eu știu că boala asta, pe cei curați i-a făcut mai curați, pe cei murdari i-a murdărit și mai tare. Faptul că a rămas o stare de frică, de teamă, care este încurajată și de dialogurile astea de pe canalele de televiziune. Disputele care sunt între oamenii în care lumea crede... aici este pericolul. Eu am trecut prin boală și, după o lună și jumătate, mi-am făcut amândouă doze de vaccin și am știut de ce le fac. Am știut că e bine și cred că e bine“, a conchis artistul Tudor Gheorghe.

A murit actriţa Georgeta Luchian Tudor, soţia rapsodului Tudor Gheorghe

La finalul lunii ianuarie, actriţa Georgeta Luchian Tudor (86 de ani), soţia rapsodului Tudor Gheorghe, a murit, potrivit reprezentanților Teatrului Naţional 'Marin Sorescu' din Craiova.

„Teatrul Naţional 'Marin Sorescu' anunţă cu tristeţe plecarea la cele veşnice a actriţei Georgeta Luchian Tudor, una dintre actriţele emblematice ale unei instituţii pe care a slujit-o cu un talent ieşit din comun, şi este alături în aceste momente de soţul ei, artistul Tudor Gheorghe', au informat, marţi, reprezentanţii Naţionalului craiovean.

Potrivit sursei citate, actriţa Georgeta Luchian Tudor s-a născută la Brăila (6 septembrie 1934, numele de familie Loch), a absolvit Institutul de Teatru în 1963, clasa profesor Ion Şahighian, asistenţi David Esrig şi Călin Florian (citește mai mult AICI).