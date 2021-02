Trupa Daft Punk se desparte. Anunţul, făcut de cei doi membri

Cei doi membri ai formaţiei, Thomas Bangalter şi Guy-Manuel de Homem-Christo, şi-au anunţat despărţirea, după 28 de ani de activitate, prin intermediul unui ultim videoclip cu numele „Epilogue”.

În videoclip, cei doi membri ai grupului, îmbrăcaţi în celebrele lor costume de roboţi, îşi iau rămas bun în mijlocul deşertului. La final, unul dintre ei se „autodistruge”.

Înfiinţată în 1993, formaţia Daft Punk a făcut cunoscută muzica franceză underground în întreaga lume şi a intrat în topurile muzicale internaţionale cu hituri precum One More Time sau Around The World, scrie Digi24.ro.