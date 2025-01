Trump a nominalizat un fost șef al unor lanțuri de fast-food drept ambasador la UE. În campanie, compara Uniunea cu o "Chină mică"

"Andy este avocat, om de afaceri, comentator economic şi un autor de succes", a spus preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

"În 2000, el a fost numit director general al CKE Restaurants, compania-mamă a lanţurilor internaţionale de restaurante Carl's Jr şi Hardee's. În timpul mandatului său de 17 ani ca CEO, Andy a scos compania din dificultăţi financiare grave, permiţându-i să supravieţuiască", a adăugat liderul de la Casa Albă.

I am pleased to announce that Andrew F. Puzder will serve as the next United States Ambassador to the European Union. Andy is a successful attorney, businessman, economic commentator, and author. In 2000, he was named Chief Executive Officer of CKE Restaurants, Inc., parent of…