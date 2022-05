Trucul găsit de chinezi pentru a crește producția de porci: Ce le prezice ADN-ul din urechile animalelor

BGG se numără printre cele aproximativ 100 de ferme înscrise într-un astfel de efort condus de stat pentru ca ţara să renunţe la importurile de animale şi să crească un efectiv de porci suficient pentru a hrăni 1,4 miliarde de locuitori.

China are cel mai mare efectiv de porci din lume, dar se bazează foarte mult pe importuri pentru materialul de reproducere, cu atât mai mult după ce virusul pestei porcine africane din 2018-2019 a decimat populaţia de porci şi a eliminat o mare parte din fondul său de reproducere.

„Trebuie să insistăm asupra propriei noastre creşteri independente", a declarat pentru Reuters Hao Wenjie, crescătorul şef al BGG, la una dintre fermele sale care se află la aproximativ 30 km de micul oraş Chifeng, în regiunea îndepărtată Mongolia Interioară din nordul Chinei.

„Doar atunci putem oferi seminţe de înaltă calitate, sau material de reproducere, pentru piaţa noastră şi să rupem această nevoie ca toată lumea să meargă la soiuri străine", a adăugat ea.

Creşterea unui porc în China costă de aproximativ două ori şi jumătate mai mult decât în Statele Unite, din cauza furajelor costisitoare importate şi a nivelului ridicat de boli, potrivit Reuters.

Îmbunătăţirile genetice pentru obţinerea de carne mai ieftină sunt, prin urmare, la mare căutare. Dar până acum companiile internaţionale s-au descurcat mai bine în acest sens. Progresul genetic rapid necesită o colectare şi o analiză riguroasă a datelor şi nu mulţi manageri din China au experienţa necesară pentru a concepe şi a pune în aplicare o astfel de colectare.

În ciuda unor astfel de obstacole, compania privată BGG, fondată în urmă cu 10 ani, se numără printre cei care fac progrese. După ce a cumpărat 1.200 de scroafe de rasă pură de la Genesus, cu sediul în Canada, în 2012, şi-a extins efectivul la 6.000 de scroafe şi numărul mediu de purcei născuţi la 15, cu unul mai mult decât la început.

Acum, BGG îşi propune să mărească numărul de fătări cu încă 1,35 în cinci ani şi să reducă grăsimea la vierii săi. BGG colectează anual sute de mii de date privind trăsăturile, inclusiv mărimea fătului şi creşterea zilnică în greutate. Acesta selectează porcii cu cele mai mari valori ale acestor trăsături pentru reproducere, îmbunătăţind performanţa cu fiecare generaţie.

Selecţia genomică contribuie la accelerarea procesului

De exemplu, pe baza ADN-ului din ţesutul din urechea unui purceluş, BGG prezice cât de performant va fi un porc, sporind şansele de a selecta cei mai buni reproducători.

„Avem un obiectiv de 3-5 ani pentru îmbunătăţirea fiecărei trăsături", a declarat Hao la fermă. Aproximativ 65 de angajaţi locuiesc acolo săptămâni la rând, efectuând inseminarea artificială, adunând date despre nou-născuţi şi asigurându-se că turma este sănătoasă.

Cu toate acestea, afacerile au avut de suferit pe fondul pierderilor uriaşe înregistrate recent la producătorii de porci, a declarat Monita Mo, fondatoarea BGG.

Producătorii de porci din China au suportat pierderi record din cauza creşterii costurilor cu furajele şi a cererii slabe, pe fondul COVID. În ceea ce priveşte eforturile Chinei de îmbunătăţire a geneticii porcilor autohtoni, unii experţi avertizează că aceştia sunt deja atât de în urmă încât afectează eforturile în curs de desfăşurare pentru rasele importate.

Porcul Meishan din China este renumit pentru că are pui mari, dar acesta şi alte zeci de porci cresc încet şi sunt prea graşi. „Este nevoie de aproximativ un an pentru ca animalul să crească până la 100 kg. Am încercat să creăm o rasă locală care poate creşte în 8-9 luni, dar încă nu este atât de consistentă", a declarat Mo, potrivit Mediafax.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News