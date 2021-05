Trend pe TikTok: Copiii dispar intenționat 48 de ore. Avertisment pentru părinți

Conform The Sun, părinții ai căror copii folosesc populara rețea de socializare TikTok au fost avertizați în legătură cu un trend în care minorii dispar intenționat pentru 48 de ore. În Marea Britanie, o căutare amplă a fost lansată în weekend după ce două fetițe de 14 și 15 ani au fost date dispărute. Zeci de voluntari s-au alăturat căutărilor, pe ploaie, în Stockton, Marea Britanie.

Din fericire, acestea au fost descoperite în siguranță, luni, iar mulți suspectează că a fost vorba despre teribilul trend care circulă pe TikTok. „Se întâmplă la nivel mondial”, a transmis un utilizator pe rețeaua de socializare. „Este o idioțenie și este foarte periculos!”, a comentat un altul. „Suntem informați despre zvonurile privind un trend pe TikTok, dar nu știm dacă a fost cazul. Mereu îi încurajăm pe părinți să aibă grijă la ce se întâmplă pe rețelele de socializare”, a transmis Poliția Cleveland.

The TikTok trend in question sees young people deliberately going missing for 48 hours to see how much attention they gethttps://t.co/rSOV5RbxwD