Trei frați, loviți de fulger în timp ce făceau un selfie. Ce au surprins în imagine

Rachel, Isobel și Andrew Jobson sunt trei frați care au supraviețuit ca prin minune după ce au fost loviți de fulger, în timp ce făceau un selfie.

Cei trei se plimbau cu bicicleta, iar când a început ploaia torențială, s-au adăpostit sub un copac, într-o zonă din sud-vestul Londrei, potrivit BBC.

Cei trei frați au vrut să-și facă un selfie, iar în acel moment un fulger a lovit copacul. Tinerii au ajuns la spital cu arsuri, dar au supraviețuit, iar fotografia care le-a ieșit în timpul trăsnetului este incredibilă.

"Am vrut să fac o poză, dar deodată am fost la pământ și nu am mai auzit nimic în afară de acest zumzet puternic. Brațul drept era amorțit și nu l-am putut mișca", a declarat Isobel.

"M-am ars pe coapsă și pe abdomen. Nu-mi simțeam brațul", a adăugat sora ei Rachel.

Ce apare în fotografia din timpul trăsnetului

În fotografia realizată de cei trei frați se poate observa o lumină puternică și silueta a două persoane. Cel mai probabil, unul dintre frați deja căzuse la pământ în acel moment.

Isobel avea o tijă de titan în braț, în urma unui accident de bicicletă. Medicii au spus că obiectul metalic a crescut riscul de a fi lovită de fulger.

De ce să NU intri în baie în timpul furtunilor puternice

Deseori neașteptate, furtunile de vară pot fi periculoase, fiind, de multe ori, însoțite de descărcări electrice, susțin reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din România.

Iată cum ne putem proteja în timpul unei furtuni:

- Ne adăpostim în casă, sau la nevoie, în autoturism

- Închidem ușile și ferestrele

- Evităm dușurile și sălile de baie – conductele instalațiilor pot conduce electricitate

- Deconectăm aparatele electronice pentru a nu risca să fie defectate

Ce să faci ca să nu te lovească fulgerul

- Dacă te afli în aer liber, îndepărtează-te de tot ce este din metal, inclusiv utilaje, garduri sau piloni.

- Adăpostește-te în mașină, în casă sau orice altă clădire din apropiere.

- Nu te adăposti niciodată sub un copac.

- Dacă ești într-un grup, se recomandă să nu stați împreună, ci să rămână o distanță de măcar 3 metri între o persoană și alta. Se reduce astfel șansa de a se transfera electricitatea de la o persoană la alta.

- Nu ține asupra ta niciun obiect metalic pentru că acesta crește riscul de a fi lovit.

- Pe timp de ploaie, se recumandă să porți cizme de cauciuc. Pot fi salvatoare întrucât cauciucul e un foarte slab conductor de curent.

- Dacă ești în casă, evită să folosești telefonul fix și chiar pe cel mobil. Evită contactul cu piese metalice precum robinete și aparate, deconectați antena la televizor, deconectează calculatoarele.

Wow. Isobel Jobson's photo as they are struck by lightning. pic.twitter.com/3u01sBqq7C — Kid Narco (@KidNarco) July 13, 2021