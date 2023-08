Transferul verii: Harry Kane a plecat de la Tottenham și a semnat cu o altă echipă 

Atacantul englez Harry Kane (Tottenham) a semnat vineri, pentru patru sezoane, până în vara lui 2027, cu clubul german de fotbal Bayern Munchen, a anunţat, sâmbătă, clubul bavarez într-un comunicat dat publicităţii, citat de AFP.



Transferul lui Kane (30 de ani), considerat înlocuitorul lui Robert Lewandowski, după plecarea acestuia la FC Barcelona după peste un an.

100 de milioane de euro pentru transferul lui Harry Kane





Bayern a pus la bătaie în jurul a 100 milioane euro pentru a obţine transferul lui Kane de la Tottenham, devenind astfel cea mai scumpă achiziţie din istoria Bundesliga.



Cele două cluburi ajunseseră încă de joi la un acord, dar era nevoie de consimţământul lui Kane, care mai avea un an de contract, pentru efectuarea transferului.



Harry Kane (29 ani) a marcat 280 de goluri în 435 de meciuri disputate în toate competiţiile pentru Tottenham, începând din 2011, fiind cel mai bun marcator din istoria clubului londonez. El este al doilea golgheter all time din Premier League cu 213 goluri, fiind depăşit doar de Alan Shearer (260).



El este, totodată, golgheterul all time al naţionalei Angliei, cu 54 de goluri în 84 de selecţii, relatează Agerpres.

