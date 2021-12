Tragerile speciale Loto de Crăciun. Loteria Română a suplimentat fondul de câştiguri

Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, după cum urmează:



LOTO 6/49 - 100.000 DE LEI

JOKER - 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 - 25.000 DE LEI





Report la Joker la categoria I de peste 6,35 milioane de euro





La tragerile loto de duminică, 19 decembrie, Loteria Română a acordat 44.230 de câştiguri în valoare totală de peste 2 milioane de lei.



La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 962.000 de lei (peste 194.300 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 3 milioane de lei (aproximativ 607.000 de euro).



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 31,46 milioane lei (peste 6,35 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 160.800 de lei (peste 32.500 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report de peste 36.100 de lei.



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 218.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 75.500 de lei (peste 15.200 de euro).



La tragerea Joker de duminică, 19 decembrie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 197.965,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40 de duminica, 19 decembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 172.741,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Ploiesti.

Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de duminică, 19 decembrie

Loto 6/49

15 19 13 3 44 5

Loto 5/40

19 25 29 20 7 10

Joker

8 21 27 44 3 + 7

Noroc

5 9 2 9 9 4 4

Super noroc

5 1 8 2 2 2

Noroc plus

0 4 7 9 2 9

