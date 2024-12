Tragedie aeriană în ziua de Crăciun. Un avion cu 105 persoane la bord s-a prăbușit în Kazahstan /VIDEO

Potrivit autorităților, aeronava transporta 105 persoane, dintre care 67 de pasageri și 5 membri ai echipajului. Cel puțin 12 supraviețuitori au fost salvați și primesc îngrijiri medicale la un spital din apropiere, scrie BBC.

Aeronava Embraer 190 efectua un zbor de la Baku, Azerbaidjan, către Groznîi, Rusia, dar a fost deviată spre Aktau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, inclusiv a unei ceți dense în zona destinației inițiale. În timpul zborului, avionul a declarat o situație de urgență, raportând o coliziune cu o pasăre și o defecțiune la sistemul de direcție.

Potrivit Kazaeronavigatsiya, serviciul de navigație aeriană din Kazahstan, aeronava a încercat să aterizeze de urgență la aproximativ două mile de orașul Aktau. „Avionul Embraer 190 AHY8243, care zbura pe ruta Baku-Groznîi, a declarat o situație de urgență din cauza unei coliziuni cu o pasăre și a unei defecțiuni la sistemul de control al direcției”, a confirmat instituția.

