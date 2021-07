Toalete de aur și interioare luxoase în casa unui șef de poliție corupt

O toaletă aurită și alte lucruri de lux au fost găsite în reședința impunătoare a unui șef de poliție corupt, procurorii și polițiștii făcând percheziții într-un caz de corupție din Rusia. Un video publicat de Comitetul de Investigații arată interioarele somptuoase și extravagante ale imensei reședințe, care a fost unul dintre multele obiective ale percheziției, scrie BBC.

Proprietarul casei de lux este colonelul Alexei Safonov, șeful poliției rutiere din regiunea sudică Stavropol, acesta fiind arestat alături de alte 6 persoane. Polițiștii rutieri din Stavropol ar fi primit mită din partea mai multor companii, cărora li s-au oferit permise false.

Permisele false ar fi permis șoferilor să treacă prin punctele de control cu transporturi neautorizate de grâu sau materiale de construcții. Forțele polițienești din regiunea de nord a Cauzacului au fost implicate în destructurarea rețelei de polițiști corupți. Comitetul de Investigații spune că procurorii au efectuat 80 de percheziții, de unde au plecat cu bani cash în cantități enorme, dar și mai multe mașini de lux. Aceeași instituție mai spune că mitele au fost încasate de-a lungul mai multor ani, valoarea acestora ridicându-se la 19 milioane de ruble sau 255.000 de dolari.

Safonov riscă să rămână în închisoare pentru 15 ani dacă instanța îl va găsi vinovat. Printre cei arestați este și predecesorul lui Safonov, Alexander Arzhanukhin, care a ocupat aceeași funcție înainte.

Today's Russian papers display the gold toilet of a Russian police chief arrested on corruption charges. Describing his garish residence, one paper says: “It’s sad that in 30 years we’ve learned how to steal, but not how to spend the money.” #ReadingRussia @BBCNews @BBCWorld pic.twitter.com/jeRObjNzFD