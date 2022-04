Testarea biomarkerilor în cancerul pulmonar. Dr. Mircea Dediu: Majoritatea pacienților sunt diagnosticați în stadiul metastatic

Un nou raport publicat de Lung Ambition Alliance „Stabilirea unei căi către testarea biomarkerilor” oferă recomandări pentru a soluționa provocările legate de organizarea, finanțarea și dotarea cu mijloace tehnice care împiedică în prezent accesul echitabil la testarea biomarkerilor în rândul pacienților cu cancer pulmonar din întreaga lume. Lung Ambition Alliance este un parteneriat global al unor organizații din domenii diferite unite în aspirația lor de a îmbunătăți calitatea îngrijirii și de a scădea mortalitatea prin cancer pulmonar.

Cancerul pulmonar reprezintă o problemă importantă de sănătate la nivel mondial rămânând principala cauză de deces în rândul cancerelor cu peste două milioane de cazuri noi diagnosticate în fiecare an. În România, cancerul pulmonar reprezintă cea mai frecventă cauză de deces cauzat de cancer. Acest tip de cancer provoacă aproximativ 20% din totalul deceselor cauzate de această boală, conform opiniei specialiștilor1.

Avansul din ultimele două decenii în testarea biomarkerilor a transformat diagnosticul și tratamentul cancerului. Testarea biomarkerilor predictivi a oferit clinicienilor instrumentele necesare să înțeleagă mai bine mecanismelor biologice complexe care stau la baza declanșării bolii, permițându-le acestora să selecteze tratamenul potrivit pentru pacientul potrivit.

Diferență majoră în accesul și utilizarea testării biomarkerilor

La momentul actual, există o diferență majoră în accesul și utilizarea testării biomarkerilor în cancerul pulmonar2. Un studiu global, recent, a evidențiat faptul că majortitatea profesioniștilor în domeniul sănătății consideră că, la nivelul țării lor, mai puțin de 50% dintre pacienții cu cancer pulmonar au acces la testare moleculară. Provocările care contribuie la utilizarea scăzută a testării moleculare reflexe au la bază deficiențe de organizare a activității medicale, alocarea de resurse, inclusiv rambursare și infrasturctura de testare, și aspecte de implementare (timpul pana la primirea rezultatelor testarii moleculare, rezultatele rapoartelor si interpretarea datelor)3.

Raportul realizat de parteneriatul global Lung Ambition Alliance setează 3 priorități care, odată adresate, pot duce la îmbunătățirea rezultatelor clinice la pacienții cu cancer pulmonar:

- consolidarea infrastructurii pentru testare moleculară

- scurtarea timpului de la testare până la primirea rezultatelor și tratamentului

- rambursarea costurilor testării.

"Majoritatea pacienților sunt diagnosticați în stadiul metastatic"

Dr. Mircea Dediu, medic primar oncolog: "Majoritatea pacienților cu cancer pulmonar ( 75-80%) sunt diagnosticați în stadiul metastatic. În prezent, decizia terapeutică trebuie să fie bazată pe cunoașterea profilului molecular al tumorii respective, pentru a putea selecționa grupele de pacienți eligibili pentru tratamentele molecular țintite. Numai în felul acesta putem oferi pacienților șansa unei supraviețuiri de lungă durată. Ca atare, consider că testarea moleculară reflexă trebuie să fie făcută la toți pacienții cu un diagnostic de cancer pulmonar, fără nicio excepție. Sper să avem cât mai curând în România un program care oferă acces gratuit a testării biomerkerilor în cancerul pulmonar așa cum este descris în Planul Național de Combatere a Cancerului(PNCC)”.

"Testarea biomarkerilor, cât mai devreme, le poate oferi pacienților o șansă la viață"

Cezar Irimia, Președinte Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC): "În cancerul pulmonar, de multe ori, diagnosticul se face foarte târziu- lipsa unor semne și simptome specifice cancerului sunt principalele cauze. În plus, de la suspiciune la diagnostic și tratament pot trece chiar și 6-8 luni, ceea ce înseamnă foarte mult! Evoluția acestui tip de cancer este foarte rapidă!

Testarea biomarkerilor, cât mai devreme, în cancerul pulmonar le poate oferi pacienților o șansă la viață fiind o etapă vitală pentru identificarea tratamentului potrivit pentru fiecare dintre ei. Ne adresăm factorilor de decizie relevanți pentru a seta cadrul legislativ necesar implementării unui program de decontare a testării biomerkerilor în cancerul pulmonar, care să permită micșorarea timpilor de diagnosticare, realizarea unui diagnostic cât mai complet și țintit și selectarea tratamentului potrivit pentru pacientul potrivit, pornind de la direcțiile de acțiune din Planul Național de Combatere a Cancerului. FABC este ca întotdeauna alături de pacienți în lupta împotriva cancerului.”

Planul National de Combatere a Cancerului

Radu Rășinar, Președinte AstraZeneca România: "Planul National de Combatere a Cancerului, lansat recent în Romania, a definit direcții strategice importante pentru detectarea mai devreme a cancerului pulmonar: diagnosticarea precoce, testarea reflexă a biomarkerilor, introducerea consultului multidisciplinar de tip tumor board precum și propuneri privind programele de screening. Raportul lansat de Lung Ambition Alliance evidențează provocarea reprezentată de accesul și utilizarea testării biomarkerilor în cancerul pulmonar, la nivel global, în același timp propunând soluții concrete pentru reducerea diferențelor între țări și adresarea barierelor care limitează accesul pe scară largă a pacienților cu cancer la testarea moleculară.

Transformarea cancerului într-o afectiune cronică sau vindecarea acestuia necesită o abordare colectivă și colaborativă. AstraZeneca, în parteneriat cu toți actorii relevanți din sistemul de sănătate, își reafirmă angajamentul de a fi parte la construcția abordării moderne a cancerului pentru pacienții români ”

Raportul Lung Ambition Alliance invită ferm la implementarea unui proces standardizat de testare moleculară reflexă, pe scara largă, pentru toți pacienții cu cancer pulmonar și oferă, în același timp, recomandări clare pentru reducerea diferențelor între țări și adresarea barierelor care limitează accesul pe scară largă.

*Lung Ambition Alliance: a fost constituit in 2019, între IASLC (organizatie Globala Multidisciplinara dedicata eradicarii cancerului pulmonar), Global Lung Cancer Coallition, GUARDANT si AstraZeneca.

Referințe:

https://snmf.ro/2021/09/15/o-noua-realitate-acelasi-cancer-diagnosticarea-precoce-creste-sansele-de-supravietuire-in-randul-bolnavilor-diagnosticati-cu-cancer/ .

Matthew S, Wynes M, Lantuejoul S et al. “The International Association for the Study of Lung Cancer Global Survey on Molecular Testing in Lung Cancer”. Journal of Thoracic Oncology. Vol 15, Issue 1. September 2020; pg. 1434-1448. Available at:

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S155608642030383X?token=B5CA60EDE52D87D08B0A77400FE6E0CD574CCC894B3E100E8F088A47667B5918A560E3BCFC164DF4C5D1CCD681C83E1B&originRegion=eu-west-1&originCreation=20211115153731

Kerr, KM, et al. “The evolving landscape of biomarker testing for non-small cell lung cancer in Europe”. Lung Cancer. Vol 154. 2021; 161-175. Available at: https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2021.02.026

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News