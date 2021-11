TESTAMENTUL Prințului Phillip provoacă scandal în UK. ”Este o amenințare clară la adresa principiilor justiției”

Sursa: Facebook - The Royal Family

În Marea Britanie, are loc o dezbatere profundă privind confidențialitatea testamentului Prințului Philip, după ce ziarul The Guardian a anunțat că va lua măsuri legale pentru excluderea presei de la o audiere ce dezbătea testamentul defunctului membru al casei regale la începutul acestui an, transmite CNN.

În septembrie, Andrew McFarlane, președintele Secției pentru Familie a Înaltei Curți, a decis că testamentul Prințului Philip va fi sigilat pentru 90 de ani. Printre puținii participanți prezenți s-au numărat un avocat care reprezintă averea ducelui de la firma de avocatură Farrer & Co, avocații Reginei și procurorul general, consilierul juridic șef al guvernului. Presa nu a fost informată despre audiere și nici repezentanților media nu li s-a permis să participe, interesul public fiind reprezentat de procurorul general.

Ședința de judecată închisă, o amenințare pentru justiția modernă

Un purtător de cuvânt al Guardian News & Media a declarat pentru CNN într-o declarație trimisă prin e-mail că decizia Înaltei Curți de a interzice mass-media de la ședința de judecată, fără a informa instituțiile ți fără să le permită să facă declarații ”este o amenințare clară la adresa principiilor justiției deschise”.

”Este îngrijorător și faptul că instanța pare să creadă că numai procurorul general poate vorbi în interesul public”, a continuat purtătorul de cuvânt, adăugând: ”Căutăm permisiunea de a susține că comportamentul înaltei instanțe în acest caz constituie un eșec al justiției deschise și cazul ar trebui rejudecat”.

Testamentul este un document public în Marea Britanie

Potrivit legislației britanice, dacă o persoană întocmește un testament înainte de moartea sa, acesta devine un document public după ce a fost admis la testare și oricine poate obține o copie de la Probate Registry, contra unei taxe.



Cu toate acestea, oricine poate cere instanței să ”sigileze” un testament și să-l păstreze privat, potrivit lui Geoff Kertesz și Judith Swinhoe-Standen, de la firma de avocatură britanică Stewarts.



”Instanța trebuie să fie convinsă că ar fi ”indezirabil sau inadecvat” să facă public testamentul”, au spus aceștia pentru CNN. ”Din punct de vedere istoric, instanțele au aprobat astfel de cereri doar pentru membrii înalți ai familiei regale. Nu este clar în ce alte circumstanțe, dacă există, instanța ar putea fi de acord să păstreze un testament privat” conform acestora.

Testamentul Prințesei Diana a fost făcut public

Un recent senior regal, al cărui testament a fost făcut public, a fost Diana, Prințesa de Wales, care a renunțat la titlul ei de Alteță Regală când a divorțat de Prințul Charles. Judecătorul McFarlane a spus în hotărârea sa că „a devenit convenția ca, în urma decesului unui membru înalt al Familiei Regale, să se facă o cerere de sigilare a testamentului lor” și că „se pare că astfel de cereri au fost întotdeauna audiate în privat, fiind invariabil acordate”.

Primul membru al familiei regale al cărui testament a fost sigilat a fost prințul Francis de Teck, cumnatul regelui George al V-lea, fratele reginey Mary, care a murit în 1910.