Teodorescu, după liberarea lui Dragnea: Mesajul abandonat de PSD, CHEIA revenirii pe scena politică

Bogdan Teodorescu s-a aflat astăzi în direct la DC News și DC News TV în emisiunea ”Ce se întâmplă”, moderată de Răzvan Dumitrescu. Întrebat dacă eliberarea lui Liviu Dragnea ar putea fi folosită pentru ”demonizarea PSD-ului”, profesorul a răspuns:

”Domnul Liviu Dragnea, atunci când a fost condamnat și a intrat în penitenciar avea o imagine destul de proastă în spațiul public. Gradul său de încredere scăzuse destul de mult, lucru care s-a văzut și în rezultatul propriului său partid. La acest moment, pentru a da un răspuns calificat la această întrebare, ar trebui să vedem care este percepția lui Liviu Dragnea. Ce cred votanții PSD despre el, dacă îl mai consideră o voce reprezentativă, dacă îi acordă vreo prezumție sau dacă sunt de acord cu narativele pe care domnul Dragnea le folosește, precum ”deținut politic” și așa mai departe. De aici începând, dacă am avea aceste informații, am putea să vedem dacă vocea domniei sale ar putea să însemne o pierdere de voturi, o lovitură dată PSD-ului. De asemenea, mai trebuie remarcat un lucru. Domnul Dragnea, înainte de a intra în penitenciar, cam cu vreo doi ani înainte, a introdus o nouă viziune politică, a domniei sale. O viziune ușor eurosceptică, orientată spre niște valențe naționale, cu un discurs foarte specific. După ieșirea domniei sale din spațiul public, PSD-ul a abandonat această discuție. Aceste narative au fost preluate parțial de AUR, cu un oarecare succes pe care îl vedem. (...) Dragnea în momentul în care exista și era în fruntea partidului, avea o țintă destul de precisă. Existența lui Dragnea acum în spațiul public acum și cu o oarecare, dacă are, vreo dorință de a intra în politică, nu am de unde să știu acest lucru, ar avea unde să se ducă pe acel vechi mesaj pe care PSD-ul l-a abandonat pentru a ajunge un partid de stânga tolerat”, a declarat Bogdan Teodorescu.

Tribunalul Giurgiu a admis săptămâna trecută joi cererea de liberare condiţionată din închisoare depusă de Liviu Dragnea, după ce acesta a executat peste doi ani din pedeapsa de trei ani şi jumătate primită în 2019 în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea primise o decizie nefavorabilă la instanţa de fond, însă a făcut contestaţie, admisă joi de Tribunalul Giurgiu.

