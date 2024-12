Tensiuni la cote maxime în Siria: Forțele rebele se apropie de Hama. Regimul lui Assad, în pericol /video

Marți, forțele rebele au capturat mai multe sate din apropierea orașului Hama, inclusiv Maar Shahur, la doar câțiva kilometri de această locație strategică. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a confirmat avansul rebelilor, în timp ce media de stat siriană a raportat sosirea de întăriri pentru apărarea orașului.

Hama, aflat sub control guvernamental de la începutul războiului civil în 2011, reprezintă o miză crucială pentru regimul Assad. Pierderea acestui oraș ar destabiliza suplimentar poziția regimului, slăbit deja de luptele recente și de retragerea parțială a sprijinului militar rusesc, concentrat acum pe conflictul din Ucraina.

