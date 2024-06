Platformele comerciale Temu și Shein, luate în vizor de Guvernul Poloniei. Ce nereguli a identificat

"Guvernul acordă o mare importanță protejării intereselor consumatorilor polonezi. Ministerul Dezvoltării și Tehnologiei a început să primească semnale care indică nereguli în furnizarea de servicii de către platformele de comerț electronic Temu și Shein. Ministerul a cerut explicații platformelor în cauză.

Platformele Temu și Shein sunt foarte populare în întreaga lume, inclusiv în Polonia. Potrivit datelor Gemius Mediapanel, în ianuarie 2024, aplicația Temu și portalul www.temu.com ar urma să ajungă la 14,9 milioane de utilizatori reali în Polonia, în timp ce aplicația Shein și portalul www.shein.com ar urma să ajungă la peste 6 milioane de utilizatori reali. Aceste cifre plasează ambele platforme în topul piețelor de top utilizate de consumatorii polonezi.

Din nefericire, conform analizelor Ministerului Economiei, semnalelor care ajung în minister (Societatea Economică Poloneză), rapoartelor și plângerilor consumatorilor și antreprenorilor adresate președintelui Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor, practicile aplicate de ambele platforme pot constitui o încălcare pe mai multe niveluri a legislației naționale și a UE privind, printre altele, protecția consumatorilor", transmite Guvernul Poloniei, pe site-ul său oficial.

Nereguli semnalate platformei Temu

"- Nerespectarea dispozițiilor așa-numitei Directive Omnibus - la comunicarea unei reduceri de preț, neprezentarea prețului care era în vigoare în cele 30 de zile anterioare introducerii reducerii.

- Utilizarea de "cronometre cu numărătoare inversă" și de mesaje care pot pune consumatorii sub presiune - "cronometre cu numărătoare inversă", de exemplu, pentru livrare gratuită, sau mesaje de urgență, de exemplu, "Popular! Aproape epuizat".

- Lipsa indicării clare și specifice a prețului produselor - pentru unele produse, se folosesc indicații vagi privind prețul.

- Comunicarea incorectă a valorii minime a comenzii - consumatorul este informat despre aceasta doar în etapa finală a traseului de cumpărare.

- Utilizarea de mesaje înșelătoare privind "cupoanele" - cupoanele sub formă de pop-up-uri informează despre posibilitatea de a câștiga 500 PLN, dar fără informații privind condițiile de utilizare a acestora; în plus, sunt utilizate numeroase clauze abuzive interzise de legislația poloneză.

- Încălcări ale practicilor de marketing - atunci când clientul nu și-a dat consimțământul pentru a primi informații comerciale din partea serviciului, platforma îl încurajează în mod repetat să își dea acest consimțământ prin intermediul unor pop-up-uri care apar pe ecran.

- Garanția aparentă de egalizare a prețurilor "ajustare a prețului în termen de 30 de zile" și garanția aparentă de disponibilitate în numerar la livrare.

- Lipsa de informații cu privire la calitatea de comerciant a vânzătorului, la împărțirea responsabilităților între platformă și vânzător, precum și lipsa unui număr de telefon și a unei adrese de e-mail pentru vânzător", se arată în comunicatul guvernului.

Nereguli identificate pe platforma Shein

"- Nerespectarea Directivei Omnibus - în cazul informării cu privire la o reducere de preț, neafișarea prețului care era în vigoare în cele 30 de zile anterioare introducerii reducerii.

- Recenzii înșelătoare despre produse - lipsa de informații cu privire la faptul dacă recenziile despre produse vizibile pe site provin de la consumatori care au cumpărat efectiv produsul și la modul în care se realizează verificarea recenziilor. De asemenea, nu este clar cum sunt numărate recenziile.

- "Greenwashing" - lipsa unor informații fiabile care să susțină afirmațiile referitoare la aspectele de mediu.

- Reguli neclare și imposibilitatea de a utiliza cupoanele - de exemplu, consumatorul nu are informații despre produsele pentru care poate fi utilizat cuponul.

- Lipsa de informații cu privire la situația în care vânzătorul este comerciant, la împărțirea responsabilităților între platformă și vânzător și lipsa unui număr de telefon sau a unei adrese de e-mail pentru vânzător", se arată în comunicatul guvernului.

Guvernul Poloniei avertizează

"În lipsa unei depline cooperare cu autoritățile naționale de reglementare din partea platformelor digitale care oferă servicii consumatorilor polonezi, iar în cazul în care riscul de încălcare a drepturilor clienților polonezi continuă să existe, vom fi nevoiți să introducem modificări în reglementările care împiedică astfel de platforme să ofere servicii consumatorilor polonezi. De exemplu, așa-numita geoblocare", avertizează Guvernul, în scrisoarea trimisă Temu.

"Ne așteptăm să implementați soluții care să permită consumatorilor polonezi și altor părți interesate să semnaleze în mod eficient ofertele care încalcă drepturile de proprietate industrială și de proprietate intelectuală, precum și siguranța produselor. Am dori, de asemenea, să subliniem că toate problemele expuse fac în prezent obiectul unei dezbateri publice în Polonia, ceea ce va duce la modificări ale legii care să impună obligații platformelor străine de comerț electronic, care vizează creșterea nivelului de protecție a consumatorilor polonezi și a competitivității companiilor poloneze, antreprenorilor polonezi. În plus, am dori să vă reamintim că sunteți obligat să aveți grijă de obligația dumneavoastră, de a plăti taxele corespunzătoare (în special, taxa pe valoarea adăugată) pe tranzacții încheiate prin intermediul dumneavoastră", avertizează Guvernul Poloniei platforma Shein, într-o scrisoare.

