Teatrul Odeon vă invită la o premieră specială: ”Julieta fără Romeo”

Teatrul Odeon vă așteaptă weekend-ul acesta, sâmbătă, 5 și duminică, 6 iunie, ora 19:30, în Sala Studio, la primele reprezentații ale spectacolului „Julieta fără Romeo” de Bogdan Theodor Olteanu și Alex Mircioi, regia Bogdan Theodor Olteanu, asistent dramaturgie Mădălina Stoica, light design Andrei Délczeg, cu Ioana Bugarin, Elvira Deatcu și Ruxandra Maniu.

Julieta vrea la București. Marta se luptă pentru o familie perfectă. Iar Sonia este rătăcită printre oameni care au prea mulți bani ca să-și mai dea seama ce se întâmplă-n jurul lor.

Plecând de la cele trei arhetipuri feminine din „Romeo și Julieta” de William Shakespeare, piesa își imaginează o versiune modernă a raporturilor dintre mamă, fiică și doică, a opozițiilor dintre datoria față de familie și aspirații individuale. În compoziția textului se strecoară referințe la alte personaje feminine iconice și texte canonice, care articulează un discurs intertextual despre feminitate în dramaturgia clasică.

Pot cele trei tipologii împrumutate din textul lui Shakespeare să fie completate cu biografiile altor personaje răsfirate în istoria teatrului?

Cu un minim de mijloace expresive, spectacolul este construit în primul rând prin cele trei actrițe – Ioana Bugarin - Julieta, Elvira Deatcu - Marta, Ruxandra Maniu - Sonia. Ele umplu scena de conflict (în toate sensurile cuvântului) și compun lumea difuză a acestei neo-Verona.

„Acest spectacol este tributar pandemiei. Am început să lucrăm la el acum luni bune, într-o atmosferă distopică, pe când încercam cu toții să înțelegem ce ni se întâmplă. Odată ce am putut să ne întoarcem într-o sală am refuzat tot ceea ce ne aducea aminte de gălăgia în care am petrecut atâta timp. Am fugit de culori, de tehnologie, de muzică. Și am ajuns aproape instinctiv la o montare care conține doar text și actorie. E simultan teatru și o formă de terapie.Textul explorează ipoteza că identitatea este - într-o covârșitoare măsură - un act performativ. E un subiect prezent în toate filmele pe care le-am făcut, dar care își găsește, probabil, cel mai bine locul pe o scenă. Am plecat - împreună cu Alex Mircioi - de la textul lui Shakespeare și am ajuns într-un oraș generic de provincie. Unde cele trei femei esențiale din Romeo și Julieta sunt prinse și astăzi între presiuni nu foarte diferite.” Bogdan Theodor Olteanu, regizor.