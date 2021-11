Taxiurile zburătoare, testate în Franța. Când vor începe să fie utilizate noile vehicule electrice / VIDEO

Franţa vrea să stabilească două rute de zbor pentru taxiuri electrice zburătoare în apropierea Parisului, până la Jocurile Olimpice de vară din 2024. Una dintre acestea va lega aeroportul Le Bourget de Paris-Charles de Gaulle, iar cealaltă va face legătura între două suburbii din sud-vestul capitalei.

Volocopter GmbH, Airbus SE, Vertical Aerospace Group, Lilium NV și Joby Aviation se numără printre dezvoltatorii de vehicule zburătoare electrice cu decolare şi aterizare verticală (eVTOL) care participă la acest proiect, împreună cu autoritatea de aviație civilă a Franței, a precizat operatorul aeroporturilor.

Zonele de aterizare și decolare de la nodul Pontoise-Cormeilles-en-Vexin au fost adaptate pentru teste de zbor cu asemenea aparate la începutul acestui an.

Francezii își propun ca taxiurile aeriene electrice să fie puse în funcţiune până la Jocurile Olimpice din 2024, transmite Publika.

Primul taxi zburător. VoloConnect așteaptă autorizarea pentru a putea decola și transporta pasageri

VoloConnect, o navă electrică care decolează vertical reprezintă companiei Volocopter pentru viitorul transportului sub formă de taxi. VoloConnect are 6 rotoare plus două motoare de propulsie. Astfel, poate transporta până la 4 pasageri pe o distanţă de 100 de kilometri şi cu o viteză de până la 250 de kilometri pe oră.

Cu toate acestea, nu vom vedea prea curând un astfel de taxi zburător. Compania speră ca în 5 ani să primească certificare. Totuşi, ei sunt convinşi că vor fi pregătiţi pentru acel moment: au mai multe prototipuri şi se pregătesc de testare. Producătorii au specificat că până la o versiune comerciabilă nu mai e mult, notează Publika.

Prin posibilitatea de a parcurge distanțe mai mari, VoloConnect extinde acoperirea ecosistemului UAM al volocopterului de suburbii. noua aeronavă va fi integrată în portofoliul existent al companiei și se așteaptă ca designul său distinctiv de ridicare și împingere hibrid să obțină certificarea.

„VoloConnect întruchipează următoarea dimensiune a misiunii noastre de a oferi soluții accesibile, eficiente și durabile de mobilitate a zborurilor pentru orașele din întreaga lume. valorificând cunoștințele clienților de VoloCity și VoloDrone existente, capacitatea VoloConnect de a sprijini misiuni mai lungi și sarcini utile mai mari servește unei alte cereri puternice în creștere pe piață”, a declarat Florian Reuter, CEO Volocopter. „Suntem încrezători că această familie de avioane și anii de experiență și inovație de vârf pe care a fost fondată vor deschide calea lansării serviciilor electrice UAM pe plan comercial și internațional”, a mai precizat acesta, potrivit designboom (citește continuarea AICI).