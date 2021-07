Tavi Colen rupe tăcerea despre Alin Oprea: Am căzut ca un bolovan. Ia-ți-le, bagă-ți-le undeva

Invitat în platoul emisiunii “Xtra Night Show”, Tavi Colen a oferit noi detalii despre destrămarea trupei Talisman.

Cântărețul a vorbit și despre fostul coleg de trupă și bun prieten până acum ceva ani, Alin Oprea, căruia i-a adus o serie de reproșuri.

Trupa Talisman s-a despărțit cu mare scandal în urmă cu câțiva ani, după ce Alin Oprea a trecut toate drepturile de autor pe numele lui, fără să îl includă și pe Tavi Colen, care a fost de altfel fondatorul trupei. Între cei doi foști prieteni au rămas foarte multe lucruri nerezolvate, motiv pentru care, mai ales pentru Tavi Colen, nu există nicio cale de împăcare, după cum a spus chiar el.

Tavi Colen a spus că fără Ema, partenera sa de viață, nu ar fi reușit să treacă peste toate momentele dificile și să se mențină pe linia de plutire.

"Cea mai mare durere a mea este că eu am căzut de undeva de sus. M-a durut foarte tare, am suferit, o perioadă de un an, aproape doi, nu vorbeam cu nimeni. Singura care m-a ținut așa pe linia de plutire a fost Ema. Eu am căzut ca un bolovan. Am luat-o, nu de la zero, de la -2. Nu aveam nici scule, nici bani, nici concerte, nici nimic. Și-a luat Alin toate cele, piesele, discurile, numele, tot, am zis hai bine, ia-ți-le, bagă-ți-le undeva. Dar n-a reușit, se pierde totul. De la orice trupă de unde pleacă solistul vocal, este cam gata. Din punct de vedere muzical noi eram ok, puteam să o mai ducem", a declarat Tavi Colen pentru "Xtra Night Show".

Tavi Colen, despre implicarea fostei soții a lui Alin Oprea în destrămarea trupei

Tavi Colen a explicat într-un alt interviu care au fost adevăratele motive care au dus la ruptura trupei Talisman. Artistul a arătat cu degetul spre Larisa, soția colegului său, Alin Oprea, pentru că ea ar fi fost mărul discordiei.

„L-am rugat pe Alin sa facem un pact. Eu l-am rugat sa faca trei lucruri ca sa continue. Vreau sa ii aduc aminte cele trei conditii pe care l-am rugat sa le indeplineasca pentru ca noi sa putem continua cu aceasta formatie. Aceste trei dorinte sunt urmatoarele:

1. Nu doream să mai bea alcool inainte de spectacol caci eu il caram sa nu-l vada presa ca merge pe multe cărări.

2. L-am rugat să nu mai vina cu sotia la concerte, nu din cauza ca nu-mi placea fata ei sau ca aveam altercatii. Aveam momente in care Larisa imi explica cum sa cant, cum sa merg, cum sa ma imbrac si chestia asta m-a deranjat foarte tare. A venit Larisa sa-mi explice ca nu fac bine ce fac. Nu mai e important ce discutii am avut noi. Nu vreau sa discutam! Dar nu mai vreau sa avem aceste discutii legate de sotia lui. Intotdeauna m-am dus cu o floare la ei, cu un cadou pentru cel mic. Nu din motive prietenesti i-am spus sa nu mai vina cu ea, ci din motive profesionale. Sa vina cu ea la concerte, sa stea in sala, nu in culise.

3. Eu am un contract pe care din pacate nu am putut sa vin sa vi-l arat. Am adus o lucrare la formatia Talisman, era o reclama la o companie de telefonie mobila. Eu am contractul, el se duce a doua zi la respectivul angajator si a spus ca el e compozitorul piesei din reclama si ca nu e de acord sa imparta banii cu Tavi. La fundatia Talisman, ca eu faceam versurile sau ca le facea el…”, declara Tavi Colen cu câțiva ani în urmă, citează ciao.ro