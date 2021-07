Tânăra văduvă a bărbatului înecat în Jiu cere test POLIGRAF pentru prietenii lui Mihai: De ce nu au fost la căutări?

Tânăra care a rămas văduvă la doar 3 zile de la nuntă, însărcinată fiind, cere anchetatorilor testarea cu poligraful a celor trei prieteni care erau în barca din care ar fi căzut Mihai Beuran. Se pare că aceasta are mai multe semne de întrebare legate de firul tragic al evenimentelor. Aceasta a aflat că unul dintre bărbații care se aflau în barcă i-ar fi datorat bani soțului său, relatează IGJ.ro.

La momentul dispariției soțului său, Natalia Beuran, era însărcinată, fiind foarte aproape de termenul nașterii când soțul său a căzut în apa râului Jiu, în apropierea zonei Vîrț, lângă Rovinari. Copilul celor doi a venit pe lume la puțin timp după eveniment.

Văduva a fost la Acces Direct, unde a relatat mai multe evenimente ce s-ar putea lega de moartea soțului său. Se pare că tânărul a plecat subit de acasă atunci când a venit momentul să hotărască pe cine vor invita la nuntă. Se pare că ziua în care acesta a dispărut nu a fost lipsită de evenimente. Femeia a încercat să își oprească soțul, s-a pus chiar în fața mașinii, dar nu a reușit. Un alt detaliu mai este îngrijorător pentru Natalia. Hainele lui Mihai, pe care le avea când a plecat de acasă, nu sunt aceleași cu hainele în care trupul neînsuflețit a fost scos din apă.

Prietenii nu au fost la căutări

”De ce cei trei oameni care au fost cu soțul meu nu au fost la căutări, de ce dacă erau așa prieteni, dacă el a zis că nu a văzut cum a picat Mihai din barcă, ci doar a auzit. Nu înțeleg cum a trecut la ora 10 prin acel baraj, el era un om fricos. Mi se pare ciudat cum un om se poate ține de un fier în curenții apei o oră sau o oră jumătate. Vreau să se facă dreptate. El a plecat de acasă în pantaloni scurți albaștri și când a fost găsit purta pantaloni negri. De asta am întrebat-o și pe soacra mea dacă i-a luat din casa ei, că a trecut pe la ea înainte de a pleca cu băieții. N-am știut unde pleacă și eu n-am vrut să-l las, eram foarte neliniștită în ziua respectivă, mi-a zis că vine la ora patru și tot îl întrebam unde pleacă și nimic. M-am pus în fața mașinii și degeaba, el tot voia să plece, nu știu dacă a vorbit cu cineva la telefon în ziua respectivă, vorbeam de nuntă și după a spus direct că pleacă. L-am sunat când am intrat în casă, nu plecase foarte departe, i-am zis că trebuia să facem grătar cu părinții și a zis că vine la patru. Am sunat-o după pe soacra mea să vină la mine că nu mă simțeam bine și atunci el era la mama lui”, a spus Natalia Beuran în cadrul emisiunii ”Acces Direct”, conform spynews.ro.

Durerea tinerei, exprimată pe rețelele de socializare

De la moartea soțului său, tânăra publică frecvent fotografii cu soțul său, pe care le descrie ”sufletul meu”, ”iubirea mea”.

Ea a scris și pe Facebook îngrijorările pe care le are și spune că cei care se presupune că se aflau cu soțul ei în barcă nu-i erau prieteni, pe doi văzându-i de două ori în trei ani.

„Mi-e greu să scriu, dar nu mai am nopți, zile de acum o luna și ceva de zile, dar văd că nu se face nimic în cazul soțului meu și am decis să îmi scriu aici povestea, așa poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să se facă dreptate. Nu vreau să fac pe nimeni vinovat de ce s-a întâmplat cu soțul meu, pentru că nu am fost prezentă, dar nu se leagă nimic.

Pe 06.06.2021 soțul meu a plecat de acasă în jurul orei 13:30, de atunci nu am știut nimic de el, am sunat pe la rude să aflu dacă știu ceva de el, nimic. Pe la ora 22, dacă nu greșesc, am aflat că este cu acești 3 băieți care, pe doi dintre ei, i-am văzut doar de 2 ori în 3 ani de zile, iar unul dintre ei, cel care a fost cu el în barcă, era frizerul soțului meu, vorbeau că erau din același cartier, au copilărit împreună, dar nu știam ca sunt așa prieteni, cum știam de prieteni care ne vizitau și ieșeam cu ei.



Am încercat să vorbesc la ora 22 cu acel bărbat, care era cu soțul meu în acel moment ,dar fără răspuns, am insistat, la fel nimic. La ora 01:30 am aflat că soțul meu este de negăsit și că a picat dintr-o barcă. Nu am știut că soțul meu este într-o barcă pe Jiu, asta am aflat când 2 polițiști au mers acasă la soacra mea. M am dus mai mult inconștientă decât conștientă. Am ajuns la spital între timp, eu am crezut că soțul meu este unul dintre cei salvați. După câteva ore de stat în spital, pe la 5 dimineața, am fost la Rovinari, la poliția de acolo. pentru că se întâmplase pe acea rază și surpriză, era închis.



Am sunat la 112 spunând că este închis și vreau să aflu ce s-a întâmplat cu soțul meu, la care mi-au zis că „stați puțin, vă fac legătura cu pompierii, că ei se ocupă. Am vorbit și cu ei, i-am rugat să meargă odată să îl găsească, au zis că la ora 7 încep căutările, că așa este procedura, după am mers la căutări. Când ajungeam acolo îi găseam la cafele, îi imploram să facă ceva pentru că un copil a rămas fără tată, iar eu nu pot să îmi mai revin din coșmarul ăsta. Nimic! După 6 zile soțul meu a fost găsit, șoc, eu mereu am sperat că este în viata și este inconștient pe undeva pe uscat.



După ce am născut, am mers din nou la poliție, am sunat polițistul de caz, mi-a răspuns mai nimic, nu mi s-a legat, am sunat în fiecare zi, până ieri, când mi-a răspuns că ce tot sun. I-am răspuns frumos, pentru ca vreau sa aflu adevărul și l-am întrebat la ce oră au plecat cu barca și mi s-a răspuns „nu știu doamnă, aproximativ ora 13, 14”. Deci, dacă soțul meu a plecat la 13:30 de acasă, cum să fie acolo la 13, 14. I-am explicat că am găsit o rovinietă plătită în acea zi la ora 15:58 și nimic. Vreau doar să se facă dreptate, pentru că văd că nu le pasă și l-am mai întrebat dacă acei bărbați au fost supuși unui detector de minciuni, la care mi s-a răspuns „numai dacă vor acei bărbați că așa este legea”. Păi cum cineva moare și îi rogi dacă vor ei să fie supuși. Până acum nu am aflat aproape nimic.



Deși a trecut atâta mult timp. Eu nu învinovățesc pe nimeni, dar vreau să aflu adevărul, pentru că unii zic ceva, alții cu totul diferit și mi se pare ciudat tot. Cum în acei curenți un om se poate ține de un fier o ora jumătate, e imposibil! Cam atât știu eu și am încercat să aflu adevărul, să fiu eu liniștită cu mine. Sunt conștientă că nu mai pot face nimic, că soțul meu nu se întoarce la mine și la fetita noastă. Mai menționez că nu a fost barcă, ci o plută, din punctul meu de vedere. Am o filmare înainte ca soțul meu să se înece, acei 3 bărbați încercau să lipească pluta sau barca, ce-o fi, după au reușit acest lucru și au mers mai departe.



Cum poți lipi o așa zisă barcă dacă ești pe Jiu? De pe acel dig e imposibil să nu vezi ce te așteaptă, deși ei spun că nu știau că e periculos. Lucrul ăsta e imposibil, din 4 persoane să nu vadă unul din ei ce îi aștepta. Nu șe știa ce este acolo, dar 2 dintre ei s-au dat jos că le-a fost frică. Păi cum să îți fie frică dacă nu știi ce e acolo? Soțul meu era un om mai fricos de fel și sigur, dacă era singur, nu trecea niciodată prin acel baraj, anturajul a fost cheia, dar asta nu mai contează. Dar vreau sa se facă ceva în acest caz, de aceea am scris aici ,durea mea e prea mare sa o pot explica cuiva, numai cine nu are suflet și nu trece prin așa ceva nu mă poate înțelege. Dorul e mare, suferința mea e prea puternică. Nu doresc la nimeni să treacă prin aceste lucruri, momente grele care nu ar fi trebuit sa existe”, a scris Natalia Beuran pe Facebook.