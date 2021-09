Talibanii înarmați cu Bazooka se plimbă cu hidrobiciclete în formă de lebădă pe un lac din Afganistan / FOTO

Mai mulți luptători talibani, înarmați cu lansatoare de rachete și puști de asalt, au fost văzuți plimbându-se în bărci cu pedale colorate, care imită lebede, în Parcul Național Band-e Amir din estul provinciei Bamiyan din Afganistan.

Într-una dintre fotografiile distribuite pe Twitter de reporterul Jake Hanrahan, un luptător taliban pare să țintească cu o armă Bazooka.

Lacurile din inima țării au fost considerate un refugiu relativ sigur înainte ca grupul taliban să preia puterea în Afganistan.

Taliban in Bamyan Province…



(These photos are real) pic.twitter.com/oWHJXDpVfZ