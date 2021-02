Tablou de Van Gogh, expus pentru prima dată în public, înainte de a fi scos la licitație / FOTO

Tabloul, denumit ”Scenă Stradală din Montmartre”, a fost realizat de Van Gogh în 1887, în timp ce îl găzduia pe fratele său Theo în Paris. Acesta va fi acum expus la galeriile Sotheby’s în Amesterdam, apoi la New York și Paris.

Deși tabloul a apărut până acum în cataloage de artă, acesta nu a fost expus publicului larg niciodată, făcând parte, timp de mai bine de o sută de ani, din colecția privată a unei familii franceze. În luna martie, opera va fi scoasă la licitație, valoarea ei fiind estimată între 5 și 8 milioane de euro, informează Tion.

#VanGogh of the Day: Street Scene in Montmartre, Feb-Apr 1887. Oil on canvas, 35 x 66 cm. @VanGoghMuseum, Amsterdam. pic.twitter.com/R5MBUS89nT