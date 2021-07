Svitolina şi Monfils şi-au amânat luna de miere pentru a juca la JO Tokyo

Svitolina, numărul 6 WTA, a participat marţi la un antrenament pe baza Ariake Tennis Park şi va încerca să depăşească faza sferturilor de finală, atinsă la Jocurile de la Rio din 2016.



Suntem obişnuiţi să avem atâtea competiţii într-un an, aşa că nu e timp de odihnă. Acum e timpul să mă concentrez pe tenis şi pe Jocuri bineînţeles. Este foarte special pentru un sportiv să fie aici. Luna de miere este planificată în noiembrie!, a spus Svitolina pentru site-ul Federaţiei Internaţionale de Tenis.



La Rio 2016, Svitolina avea 21 de ani şi era pe locul 20 în lume când a reuşit s-o elimine pe Serena Williams în turul al treilea la simplu, dar în sferturi a trebuit să se încline în faţa cehoaicei Petra Kvitova.



Ucraineanca a început să se acomodeze cu căldura şi condiţiile de umiditate din Tokyo: A fost incredibil, ca să fiu cinstită. Atâtea evenimente pasionante în viaţa mea. Acum e frumos să fiu la Jocurile Olimpice. A fost incredibil să avem nunta şi chiar acum, cu restricţiile COVID, este incredibil să avem două familii care se unesc. Am avut o perioadă uimitoare. Dar acum suntem aici. Trebuie să ne pregătim şi sperăm că vom juca bine aici la Tokyo.

Ceremonia de deschidere va fi "mult mai sobră", a declarat un consilier al organizatorilor

Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, de vineri, va fi "mult mai sobră" decât la alte ediţii, a declarat pentru Reuters un consilier al organizatorilor, Marco Balich, ce a fost mult timp producător al acestor evenimente.



"Va fi o ceremonie mult mai sobră. Totuşi, cu o estetică japoneză frumoasă. Foarte japoneză, dar şi sincronizată cu sentimentul zilei de astăzi, cu realitatea", a indicat Balich, care a pregătit, printre altele, ceremonia de deschidere pentru JO 2016 de la Rio de Janeiro.



Japonia a decis în această lună că majoritatea probelor de la JO vor avea loc cu porţile închise, pentru a reduce cât mai mult riscurile de infectare cu noul coronavirus.



"Într-un fel ceremonia de deschidere va fi unică şi se va concentra doar asupra sportivilor. Această situaţie (pandemia - n. r.) are desigur consecinţe. Evident că nu va exista coregrafie de masă, din cauza Covid-19", a afirmat Balich.



Numeroşi japonezi se tem că Jocurile vor duce la creşterea abruptă a numărului de contaminări.