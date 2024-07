Suspect în cazul exploziei unei mașini-capcană de la Moscova, arestat în Turcia - VIDEO

A fost arestată o persoană în Turcia care este suspectată de implicare în explozia unei maşini-capcană la Moscova. Incidentul s-a soldat cu doi răniți și este considerat ”în mod special important” de autorităţile rusești.

Autoritățile din Rusia nu au transmis numele victimelor sau mobilul atentatului.

„Autorul terorist al unui atac cu bombă în Rusia a fost arestat la Bodrum” a indicat pe X ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya. Acesta a difuzat un video cu arestarea unui bărbat la bordul unui automobil alb de către agenţi înarmaţi şi îmbrăcaţi în civil.

Potrivit lui, autorităţile rusești au informat Turcia în cursul dimineţii că ”un individ numit Evgheni Serebriakov, de naţionalitate rusă, autor al unui atentat terorist cu maşină-capcană la Moscova” sosise în oraşul din sud-vestul Turciei.

Cu puţin timp înainte, şeful serviciilor de securitate ruse (FSB), Aleksandr Bortnikov, a indicat în presa rusă că un suspect părăsise Rusia cu destinaţia Turcia şi că Moscova cooperează cu Ankara în acest caz.



Ministerul de Interne al Rusiei a anunţat că două persoane au fost rănite miercuri dimineaţă în explozia unei maşini în nordul Moscovei. Potrivit ministerului citat, explozia a fost cauzată de detonarea unui obiect neidentificat.



Agenţia de presă TASS a relatat că un automobil Toyota Land Cruiser a explodat la scurt timp după ce un ofiţer şi soţia sa s-au urcat în maşină. Picioarele bărbatului au fost spulberate, potrivit TASS. Alte cinci maşini au fost avariate de explozie, a transmis agenţia oficială de presă rusă.



Cotidianul economic rus Kommersant a relatat, citând surse anonime, că bărbatul rănit în explozie este ofiţer GRU, serviciul de informaţii al armatei ruse, conform agenției AFP, citată de Agerpres.

Potrivit DailyMail, cei răniți sunt Andrey Torgashov, șef adjunct al centrului radio de transmisie al unei unități militare de comunicații prin satelit, și soția sa. De asemenea, sursa citată indică faptul că anchetatorii neagă implicarea unui comandant militar rus și a soției acestuia.

”Două persoane au fost rănite. Victimele au fost duse cu ambulanța la o unitate medicală”, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Interne, Irina Volk, într-o postare pe Telegram, fără a oferi alte detalii.

Imagini care ar înfățișa explozia au fost distribuite pe Internet.

