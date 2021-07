Surpriză cu Anda Adam și Nicoleta Nucă! Sunt concurente la “Bravo, ai stil! Celebrities”

Anda Adam și Nicoleta Nucă sunt primele două vedete din cel de-al șaptelea sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”, a anunțat Kanal D.

Concurentele se pregătesc pentru o bătălie a stilului, dar şi pentru o experienţă în care se vor redescoperi şi vor evolua stilistic sub îndrumările atente şi provocările lansate de juraţi.

Anda Adam se pregătește pentru cea mai intensă competiție de stil din România, de data aceasta din postura de concurentă. Artista a mai făcut parte din echipa show-ului „Bravo, ai stil!” în calitate de invitat la masa juriului, dar de data aceasta celebra cântăreață a acceptat provocarea de a fi concurentă în acest sezon „Bravo, ai stil! Celebrities” și este gata să câștige simpatia telespectatorilor și în materie de modă.

„Imaginea, stilul unei femei constituie o primă carte de vizită, “te poziționează” în fața oamenilor, iar în cazul unui artist, felul în care se prezintă în fața publicului este extrem de important. Cred că, de-a lungul timpului, am reușit să îmi construiesc o imaginie stilistică proprie, ce mă definește și mă completează, alături de muzica mea. Noi, ca artiști, știm că publicul este foarte atent la imaginea pe care o promovăm. Nu de puține ori am fost trendsetter în ceea ce privește stilul vestimentar, am dat tonul și în materie de hairstyling, exemplificând în acest sens apariția mea cu breton, în videoclipul “Dacă ar fi”, când foarte multe fete au apelat la același hairstyling. Abia aștept provocarea “Bravo, ai stil! Celebrities”. Poate fata!”, a spus Anda Adam.

Nicoleta Nucă, originară din Republica Modova,, este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică pop din tânăra generație. Pasionată de sport și un stil de viață sănătos, dar și de tot ce ține de sfera de beauty, Nicoleta Nucă a primit aprecierea fanilor pentru imaginea sa enigmatică, spectaculoasă. Se exprimă artistic, prin tot ceea ce ține de frumos, prin muzica sa, prin stilul personal, fiind mereu preocupată de dezvoltarea sa. Artista nu ezită să facă schimbări radicale de look, este versatilă și încrezătoare, puternică, cu un stil eclectic.