Suporterii au făcut haos la un meci din Grecia. Răzvan Lucescu și-a asumat situația tensionată: Eu sunt vinovat! / VIDEO

Derby-ul orașului Salonic, dintre formațiile PAOK și Aris, a fost unul incendiar. Meciul din etapa 11-a a campionatului Greciei a fost întrerupt în prelungiri, la scorul de 1-0 în favoarea oaspeților.

Nemulțumiți de prestația favoriților, fanii lui PAOK au aruncat torțe și fumigene pe teren, iar unii au alergat pe gazon. Imediat, după aceste incidente, arbitrul a trimis echipele la cabine.

Forțele de ordine au intervenit pentru a calma spiritele. Într-un final, spectatorii din tribune au fost evacuaţi, iar fotbaliștii au revenit pe teren pentru a juca ultimele două minute ale partidei.

PAOK, la care antrenor este Răzvan Lucescu, a pierdut al doilea meci la rând și este la 10 puncte distanţă de liderul campionatului, Olympiacos Pireu, potrivit Publika.

Răzvan Lucescu, reacție la conferința de presă

La conferinţa de presă de după meci, Lucescu a luat asupra lui vina situaţiei în care se află echipa şi a cerut jucătorilor strângerea rândurilor.

”Nu am prea multe de spus pentru că sunt foarte supărat. Din cauza ultimelor două jocuri ne-am prăbușit (n.r. meciul cu Aris şi 0-2 cu Atromitos). Eu sunt vinovat, probabil că am setat standarde prea ridicate și poate că nu am reușit să gestionez problemele jucătorilor care au fost accidentaţi.

Trebuie să schimbăm lucrurile și să reacționăm. Trebuie să luptăm în continuare încă de la meciul din Cupă, de miercuri. Au trecut doar 20 de minute după meci, nu putem face o analiză. Trebuie să îi motivăm pe jucători și trebuie să găsim o modalitate de a reacționa”, a declarat Răzvan Lucescu, după PAOK – Aris 0-1, potrivit DigiSport.

Real Madrid - Sevilla. 'Galacticii' se desprind în fruntea La Liga după super golul marcat de Vinicius în finalul partidei

Real Madrid și Sevilla s-au confruntat în ultimul meci al etapei cu numărul 15 din La Liga.

Echipa pregătită de Carlo Ancelotti a învins cu scorul de 2-1, la capătul unui meci foarte echilibrat. Golul de senzație al lui Vinicius Junior a făcut diferența, în minutul 87.

Sevilla a deschis scorul încă din minutul 12 prin Rafa Mir care a avut o lovitură de cap incredibilă de la 11 metri.

'Galacticii' au continuat să preseze și Karim Benzema a reușit egalarea în minutul 32. Meciul a continuat cu ocazii la ambele porți, însă pe final madrilenii și-au dorit mai mult victoria, fapt care s-a concretizat prin golul de generic marcat de Vinicius Junior în minutul 87.

După această victorie, Real Madrid se desprinde în fruntea La Liga, acumulând 33 de puncte, la 4 puncte distanță de ocupanta locului 2, Atletico Madrid, și de locul 3 pe care se situează Real Sociedad. Sevilla rămâne pe locul 4 la 5 puncte distanța de echipa lui Carlo Ancelotti (citește AICI).