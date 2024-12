Sud-coreenii au organizat un protest de amploare pentru a cere demiterea președintelui

Sute de mii de sud-coreeni au inundat centrul Seulului sâmbătă, în cel mai recent val de proteste care cer demiterea președintelui suspendat al țării, Yoon Suk Yeol, la o zi după ce parlamentul a votat pentru demiterea înlocuitorului său interimar.

Organizatorii au susținut că peste 500.000 de persoane au participat la miting, desfășurat sub o puternică prezență a poliției.

"Închideți-l pe Yoon Suk Yeol!"

Manifestațiile, care au crescut constant de la eșecul lui Yoon de a declara legea marțială pe 3 decembrie, au transformat zona istorică Gwanghwamun într-o demonstrație impresionantă de angajament civic, cu cetățeni, inclusiv tineri protestatari ce purtau bețe luminoase K-pop, alături de grupuri din societatea civilă.

„Închideți-l pe Yoon Suk Yeol!”, au scandat protestatarii în timp ce mărșăluiau de la Palatul Gyeongbokgung spre districtul comercial Myeongdong, mulți cântând pe muzica K-pop ce răsuna din camioane cu difuzoare, într-un amestec caracteristic de sărbătoare și mesaje politice serioase.

Parlamentarii au votat vineri pentru destituirea președintelui interimar, Han Duck-soo, marcând o aprofundare a crizei politice și constituționale din Coreea de Sud, cauzată de refuzul lui Han de a numi trei judecători la Curtea Constituțională – chiar instituția care trebuie să decidă soarta lui Yoon.

Parlamentul controlat de opoziție a considerat acest lucru drept o încercare deliberată de a tergiversa procesul de destituire a lui Yoon, în timp ce partidul de guvernământ, Puterea Poporului, a avertizat că înlăturarea lui Han riscă să declanșeze o „a doua criză financiară” și a acuzat opoziția că paralizează funcțiile statului.

Ministrul de finanțe, Choi Sang-mok, care ocupă și funcția de viceprim-ministru, a devenit lider interimar într-o situație fără precedent, în care deține trei poziții de top.

Curtea Constituțională, care funcționează acum cu doar șase din cele nouă locuri ocupate, are nevoie de cel puțin șase voturi pentru a confirma înlăturarea lui Yoon din funcție, ceea ce înseamnă că o singură voce de dezacord ar putea salva președinția sa.

Clădirea curții este protejată cu autobuze de poliție și este puternic păzită. Sute de coroane de flori trimise de susținătorii lui Yoon sunt așezate pe bariere, cu mesaje de susținere pentru președintele suspendat.

La un kilometru distanță de demonstrația principală, un protest mare dar vocal, condus de grupuri evanghelice creștine de extremă dreapta, s-a adunat pentru a se opune destituirii

La un kilometru distanță de demonstrația principală, un protest mare dar vocal, condus de grupuri evanghelice creștine de extremă dreapta, s-a adunat pentru a se opune destituirii acestuia.

Majoritatea participanților erau persoane vârstnice, cu un ton ostil, care au denunțat voturile parlamentare pentru destituire ca fiind invalide și au cerut restabilirea lui Yoon în funcție.

Liderul opoziției, Lee Jae-myung, a stat pe jos alături de protestatari la mitingul anti-Yoon, unde atmosfera a rămas ordonată, în ciuda numărului masiv de participanți.

Într-o demonstrație de spirit civic, unii protestatari au distribuit gustări polițiștilor, în timp ce alții au curățat străzile, adunând gunoiul lăsat în urmă.

Protestele au căpătat un caracter distinctiv tineresc, cu studenți, grupuri de femei și activiști care fluturau steaguri și se adresau mulțimii de pe o scenă centrală.

Utilizarea bastoanelor de lumină K-pop, de obicei rezervate concertelor, a devenit un simbol al acestei noi generații de protestatari, în contrast cu vigiliile cu lumânări din protestele de destituire a lui Park Geun-hye din 2016-2017.

Trupa pop Leenalchi și Ambiguous Dance Company au cântat împreună hit-ul lor Tiger Is Coming, cu Ahn Yi-ho, membru al trupei, care a stârnit aplauze când a declarat: „Tigrii pot fi tigri, dar insurgenții trebuie demiși.”

Sondajele recente arată că majoritatea sud-coreenilor susțin îndepărtarea lui Yoon din funcție, după încercarea acestuia de a impune legea marțială la începutul acestei luni. Această declarație a durat doar șase ore înainte de a fi răsturnată de parlament, dar a generat cea mai mare provocare pentru democrația sud-coreeană din anii 1980.

Pe măsură ce noaptea s-a lăsat sâmbătă și protestul pro-Yoon s-a încheiat, protestatarii pro-destituire au continuat să străbată centrul orașului, bastoanele lor de lumină strălucind în timpul marșului, la temperaturi sub zero grade, conform The Guardian.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News