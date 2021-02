SUA și Japonia suspendă zborurile aeronavelor Boeing 777, după ce un motor a fost cuprins în flăcări în aer

Conform The Verge, din primele detalii ale investigației autorităților americane, două lame din interiorul motorului numărul doi au fost fracturate. Administrația Federală pentru Aviație (FAA) a dat o directivă de urgență care necesită „inspecții imediate sau crescute ale avioanelor Boeing 777 echipate cu anumite motoare Pratt & Whitney PW4000”.

„Am analizat toate informațiile de siguranță după incidentul de acum două zile”, a transmis administratorul FAA, Steve Dickson, într-un comunicat. „Pe baza informațiilor disponibile, am concluzionat că intervalul dintre inspecții trebuie micșorat din cauza lamelor unice ale acestui model de motor, folosit doar pe avioanele Boeing 777”.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight ???????? everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb