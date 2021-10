SUA, raport alarmant: Gazele cu efect de seră asociate plasticului, pe cale să depășească emisiile rezultate din arderea cărbunelui

Producţia intensivă de materiale plastice cu emisii ridicate de carbon este pe cale să emită mai multe gaze cu efect de seră decât centralele pe cărbune până la sfârşitul acestui deceniu în Statele Unite, subminând eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice, informează Agerpres, citând Reuters.



Raportul, realizat de Beyond Plastics, un proiect iniţiat la Bennington College din Statele Unite şi publicat joi, a estimat că industria plasticului din Statele Unite eliberează în atmosferă cel puţin 232 de milioane de tone de gaze cu efect de seră în fiecare an, pe tot parcursul ciclului de viaţă al acestuia, de la forarea pentru petrol şi gaze pentru alimentarea unităţilor de producţie până la incinerarea deşeurilor de plastic, ceea ce reprezintă echivalentul a 116 centrale electrice pe bază de cărbune.



"Amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră din industria materialelor plastice este uimitoare, dar la fel de îngrijorător este faptul că o mână de oameni din guvern sau din comunitatea de afaceri abia de aduc vorba despre acest lucru", a declarat Judith Enck, care a ocupat funcţia de administrator regional al Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Statele Unite şi în prezent conduce organizaţia Beyond Plastics.



De asemenea, raportul a constatat ca instalaţiile petrochimice tind să fie grupate în doar 18 comunităţi cu venituri mici şi minoritare, în care are loc 90% din poluare.

Zeci de fabrici de producţie a materialelor plastice, aflate în construcţie





Cu cel puţin încă o duzină de fabrici de producţie a materialelor plastice aflate în construcţie şi alte 15 aflate în plan, emisiile rezultate vor submina orice realizări rezultate din eliminarea treptată a energiei pe bază de cărbune şi înlocuirea acesteia, din ce în ce mai mult, cu energie regenerabilă, a explicat Enck.



Raportul precizează, de asemenea, că autorităţile au subapreciat emisiile şi poluarea atmosferică asociate diferitelor etape ale producţiei de materiale plastice şi a exportului deşeurilor plastice. Aceasta pentru că reglementările din Statele Unite nu impun industriei materialelor plastice să le raporteze şi nicio agenţie federală nu le monitorizează, după cum a declarat Jim Vallette din cadrul grupului de cercetare Material Research.

Asociaţia Industriei Materialelor Plastice, intervenție





Purtătorul de cuvânt al Asociaţiei Industriei Materialelor Plastice, George O'Connor, a declarat într-un comunicat că acest raport este subiectiv şi a indicat alte studii care au constatat că plasticul are drept rezultat emisii de carbon mai reduse datorită greutăţii mai mici şi a durabilităţii, comparativ cu alternative precum sticla şi hârtia.



Enck a precizat că raportul se bazează pe date colectate de la agenţii federale, inclusiv Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Departamentul de Comerţ, care se bazează pe raportarea industriei plasticului. Ea a admis că plasticul este uşor şi durabil însă, potrivit spuselor sale, calculele industriei neglijează alţi factori care sporesc emisiile.