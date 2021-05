„Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila din București face parte dintr-o asociație numită G6UMF. Cele șase universități tradiționale de medicină și farmacie au hotărât să facă aceste maratoane. S-a început în Timișoara, iar la scurt timp am preluat noi inițiativa. Ne-am gândit de la bun început să fie niște locații în centru, să fie accesibilă participarea persoanelor pentru vaccinare, spațiile să fie și foarte spațioase, să putem organiza fluxurile corect.

Am luat legătura cu DSP și am stabilit unde și cum montăm cabinetele de vaccinare. La prima ediție la Biblioteca Națională au fost cozi mari, ca atare la cea de-a doua ediție am făcut mai multe cabinete. S-au vaccinat peste 20.000 de persoane, nu ne-am stabilit de la început o țintă. Am spus că fiecare om vaccinat este un succes. Unii au previzionat 10.000 de persoane vaccinate. Noi am depășit 20.000, ceea ce se consideră poate un mic record, este însă o normalitate. Am avut 1.400 de voluntari, studenți, rezidenți, cadre didactice, medici de la Colegiul Medicilor, asistente medicale”, a spus Viorel Jinga.

A fost o acțiune de voluntariat. „Noi am creat un link de înscriere și trebuie să recunoaștem că a trebuit să închidem link-ul la un moment dat, pentru că erau foarte multe solicitări, mai ales din partea medicilor rezidenți (n.r. pentru a se înscrie ca voluntari în Maratonul Vaccinării)”, a precizat Viorel Jinga.

DC News a discutat cu persoanele implicate în acest efort logistic uriaș care urmărește imunizarea a mii de persoane.

Vă invităm să urmăriți un interviu despre Maratonul Vaccinării în care ne vorbesc despre această acțiune atât Viorel Jinga, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, cât și Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din Municipiul București (CMMB), dar și studenți implicați în eveniment.



Iată interviul: