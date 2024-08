Luni seară, pensionarii din industria mineritului au ieșit să protesteze pe străzile din Petroșani, ca urmare a recalculării pensiilor și sosirii deciziilor care, spun ei, i-au dezavantajat extrem de mult. Sute de oameni s-au urcat în mașini și au defilat pe străzile orașului, revoltați de deciziile de recalculare.

Principala cauză e reprezentată de eliminarea din calcul a condițiilor speciale de muncă. Până acum, acestea reprezentau un criteriu esențial în stabilirea cuantumului pensiilor.

„Am muncit ani de zile în mină, în condiții inimaginabile. Acum, după ce am ieșit la pensie, în loc să fim respectați, ne-au tăiat pensiile. Cum să trăim cu banii ăștia? De parcă nu a fost destul cât am suferit la locul de muncă, acum ne condamnă și la sărăcie. În urma recalculării, pensia mi s-a redus cu 2100 de lei“, a zis un fost miner vizibil afectat de situație.

Protestatarii au acuzat Guvernul că nu a ținut cont de specificul muncii lor în noile calcule și că formula de recalculare este extrem de dezavantajoasă pentru cei care au lucrat mai puțini ani în câmpul muncii, dar în condiții deosebit de grele.

Strigătul unui pensionar miner din Valea Jiului, după recalculare

Redacția DC News a luat legătura cu Cătălin Cenușă, pensionar, care a activat la Mina Petrila, pentru a-i cere un punct de vedere despre noile decizii de recalculare a pensiilor și implicațiile pe care acestea le au asupra foștilor angajați din industria mineritului.

Cătălin Cenușă face parte din societatea civilă și s-a pensionat după 27 de ani de muncă, dintre care 15 ani a fost salvator minier.

„Mi s-a recalculat acum pensia și am pierdut aproape 2 puncte de referință de pensie. De la 4 puncte de pensie, am ajuns la 2 puncte. Un punct de pensie, astăzi, este calculat la 2.034 de lei. Am pierdut aproape 2 puncte de pensie și am ajuns deja la aproape jumătate din pensie.

Nu există nicio lege scrisă și nici măcar un motiv să nu ne îngrijorăm că de la 1 ianuarie 2025 nu vor fi bani și punctul de pensie va fi cel venit pe noua decizie. Pensia mea, astăzi, este la 5.000 de lei. De la o pensie de 8.000 de lei am ajuns la aproape 5.000 de lei“, a mărturisit Cătălin Cenușă, în exclusivitate pentru DC News.

Care sunt, de fapt, adevăratele probleme

Minerul a ridicat și problema celor care urmează să se pensioneze, a căror pensionare se va face pe noile puncte de referință stabilite, nu pe cele care au fost până în prezent.

„Punctul de calcul venit pe noua decizie ne anulează, la toți cei care am ieșit la pensie, decizia anterioară, pe care am ieșit. Indexarea care va veni de la 1 ianuarie se va face pe punctul de referință, pe punctul de calcul primit acum pe noua decizie“, a spus minerul.

„Anul viitor, când euro va crește la 5,5 lei, eu voi primi indexarea la punctajul pe care îl am acum, pe noua decizie. Nu este vorba doar de noi. Ne gândim și la generațiile care urmează să iasă la pensie, pentru că vor ieși după punctul de stabilitate. Punctul de stabilitate îi afectează și pe cei care vor ieși la pensie de acum încolo. Toate sindicatele ar trebui să ridice din urechi și să știe că punctul ăsta de stabilitate e noul punct după care vor ieși la pensie doctori, profesori, ingineri etc“, a mai zis, pentru DC News, Cătălin Cenușă.

