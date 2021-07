Conform presei, Piedone ar fi întârziat intenționat demolarea chioșcurilor ilegale de la metrou după discuții cu Rădoi

Potrivit G4Media.ro, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi întârziat în mod intenționat demolarea chioșcurilor ilegale din stațiile de metrou care sunt pe raza administrată de primărie. Potrivit sursei citate, Piedone i-ar fi cerut lui Rădoi să îi dea și lui spații comerciale, la Izvor, în schimbul ne-demolării. Primarii de la Sectoarele 1, 2 și 4 au demolat imediat chioșcurile, după notificările primite de la Metrorex.

Precizăm că este greu de tras concluzii din moment ce stenogramele sunt triunchiate.

Piedone ar fi întârziat demolarea spațiilor comerciale ilegale din subteran

„Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că primarul sectorului 5 București, Popescu Cristian împiedică din diferite motive sau întârzie emiterea dispozițiilor de demolare a spațiilor comerciale ce funcționează ilegal la Metrou.

În contextul demarării procedurii Metrorex de eliberare a spațiilor comerciale de la metrou care funcționează în mod nelegal, la data de 27.05.2021, primarul sectorului 5 Popescu Cristian «Piedone» i-a pretins lui Rădoi Ion, liderul sindicatului USLM, să-i dea «jumătate din spațiile comerciale de la Izvor», urmând ca în schimb să amâne sau să refuze emiterea dispozițiilor de demolare a spațiilor de la Metrou aflate pe raza sectorului 5 (stațiile de la Izvor, Eroilor, Eroii Revoluției). Rădoi Ion a fost de acord cu propunerea primarului Sector 5, «plusând», spunându-i că «o jumătate de stație întreagă îi dă».

Convorbirea telefonică purtată de la data de 27.05.2021, la ora 18:38:05, de Minea Elena Claudia (partenera liderului de sindicat Ion Rădoi – n.r.), notată MEC, utilizatoare a postului telefonic XXXXXX, care este apelată de către Cristian Popescu Piedone, notat Piedone, utilizator al postului telefonic XXXXXXX (…) Precizez că în această convorbire, numărul de telefon XXXXXX este utilizat de Ion Rădoi”, se arată în documentul citat.

Cum a decurs convorbirea?

Ion Rădoi: Să trăiască, domn primar! Rădoi la telefon!

Piedone: Vă salut! Cu cine am onoarea?

Ion Rădoi: Rădoi la telefon, Rădoi! Dacă am văzut că nu se poate discuta pe numărul meu, zic stai mă puțin că…

Piedone: Dar cine sunteți? Spuneți-mi și mie cine sunteți!

Ion Rădoi: Nea Ion Rădoi de la metrou!

Piedone: Aaa, Rădoi de la Metrou!

Ion Rădoi: Da, ăla, prăpăditul ăla!

Piedone: Păi nu răspund mă, eu n-am nici o, nu te am în memorie, scuză-mă! Eu răspund la toate numerele și acum te-am sunat….

Ion Rădoi: Păi n-ai de unde că toată ziua am încercat pe numărul meu, ăsta e al soției!

Piedone: Dar de ce nu ai discutat cu fetele mele să spui că ești Rădoi?

Ion Rădoi: Păi n-am discutat cu ele! Am discutat direct pe telefon…

Piedone: Păi trebuia să le spui bă sunt Rădoi, dă-i lu ăla să vorbesc și eu cu el!

Ion Rădoi: Eh!

Piedone: Deci tati, ce-am făcut? Am dat înapoi toate astea! Eu nu intru, nu intervin până nu am dispoziția primarului general! Momentan e liniște, da?

Ion Rădoi: Auzi…

Piedone: Eu am dat decât somații, dar nu dispoziție!

Ion Rădoi: Domn primar….

Piedone: Rădoi de la metrou (către o altă persoană)!

Ion Rădoi: Îhhh…domn primar…Îhh…

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Nu știu că am fost acolo, am vorbit cu băieții, am văzut că sunt în echipă, ce am văzut eu, cei 2…

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Da și eu dacă nu ar fi trebuit să le cer, ia dați-mi mă și mie o somație de la ăștia, o copie după somațiile alea…

Piedone: Aveți o copie după somații să i-o dăm și lui Rădoi? Auzi mă?

Ion Rădoi: Da, zi tu!

Piedone: Am înțeles! Cel mai tare sindicat de la metrou!

Ion Rădoi: Păi nici nu există altul!

Piedone: Cel mai tare sindicat de la metrou!

Ion Rădoi: Au și directorii (neinteleigibil) acolo!

Piedone: Am înțeles! Tu o să reziști, ascultă ce îți spun! Tu o să reziști! Se schimbă (neinteligibil), dar tu o să reziști!

Ion Rădoi: Da!

Piedone: După ce o să învii, îmi dai și mie o jumătate de stație de la Izvor și mie?

Ion Rădoi: O juma de stație întreagă îți dau!

Piedone: Hai, te iubesc, stai liniștit! Deci, fratele meu și ai văzut că, mă tu ai văzut reacția mea și a lui Negoiță, da? Noi vorbim de cerebral, nu vorbim de ….

(…)

Piedone: Rădoi, gândește-te că frati-miu a, s-a născut în metrou și a ieșit la pensie în metrou!

Ion Rădoi: Da mă, știu! Lasă-l să-i dea Dumnezeu sănătate! De parcă nu știm! Dar n-am avut noi, noi n-am avut niciodată și vreau să spun că tu m-ai mai ajutat o dată, când vorbeam despre prima și de alea, alea, nu are rost să vorbim prea mult…

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Când am ajuns pe la Eforie cu alte nebunii..

Piedone: Da!

Ion Rădoi: Plecat din țară și…

Piedone: Deci, tati, bazează-te pe mine, atât îți spun! și las-o în înțelepciunea legii s-o rezolve pentru că eu îs pe lege și le-o dau pe lege înapoi, da?

Ion Rădoi: Da!

Piedone: Cum tu le-o dai la ăștia care-i acționezi în judecată și le ceri daune și toți la toți primarii…

Ion Rădoi: Exact! Paișpe le …

Piedone: Eu așa îți dau ție, da? (neinteligibil) Cine?

Ion Rădoi: Negoiță! Că i-am zis pe nume!

Piedone: Păi stai puțin! Negoiță nu-i cu tine?

Ion Rădoi: Ba da! Păi lucrează la fel ca tine!

Piedone: Păi asta tre să-i spui! Acuma, fără lipsă de modestie, în București astăzi, dar în București astăzi, orice măsură, orice unitate de măsură ai avea, sunt 2 primari, Negoiță și Piedone! și mai e Băluță, dar Băluță e un tip care se dă după ploaie!

Ion Rădoi: A cam semnalizat la stânga și a luat-o la dreapta, știi cum zicem noi în transporturi!

Piedone: Nu e bai, nu e bai!

Ion Rădoi: Nu e voie! Nu e voie să faci asta! Dar nu e mă, nu e bărbat, n-a fost bărbat să faci asta, dar ce ai mă, de ce te ferești mă, de ce faci lucrul ăsta? Că, bun, o să-l târâm prin niște procese, niște d-astea, una, alta, dar la ce-ți folosește mă? La ce-ți folosește? Tâmpenia asta!

Piedone: (neinteligibil).

Ion Rădoi: Da, mă, lasă mă, voi aveți (neinteligibil)?

Piedone: Ai grijă!

Ion Rădoi: Nu mă interesează mă că lasă că vorbesc după telefonul lui nevestă-mea și bine că e și al tău ascultat, nu contează! Băi, tu cu ăsta aveți (limbaj trivial)! Sunteți bărbați!

Piedone: Da,da da!

Ion Rădoi: știți ce trebuie să faceți! De asta vă zic direct, nu mă interesează că înregistrează pe (limbaj trivial)!

Piedone: Ee, te mai doare-bască, ce mai!

Ion Rădoi: Da, să ai succes în continuare că știu că ești și tu ciupit și mușcat de colo de fund!

Piedone: Da, da, da.

Ion Rădoi: Dar nu mă interesează asta pentru că o să-și dea Dumnezeu sănătate că bine faci, bine găsești!

Piedone: Te iubesc! Vorbim!

Ion Rădoi: Vorbim, numai bine și multă sănătate!

Piedone: Oricând sunt lângă tine, știi lucrul ăsta, nu?

Ion Rădoi: Numai bine, sigur!

Piedone: și dacă sunt obligat să-ți fac rău, te anunț cu o sută de ani înainte, da?

Ion Rădoi: Da, da, da!

Piedone: Sănătate!

Ion Rădoi: Toate cele bune, mulțumesc mult! Sănătate!