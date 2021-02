Statele Unite şi Iran, tensiunin din cauza programului nuclear al Teheranului

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a declarat că Teheranul ar putea atinge un nivel de 60% în purificarea uraniului, subliniind însă că nu există obiectivul fabricării de arme atomice.

Acordul nuclear iranian din 2015, din care Statele Unite s-au retras în 2018, prevede că Iranul poate purifica uraniu până la nivelul de 3,67%. Înainte de semnarea Acordului nuclear cu marile puteri, Iranul atinsese un nivel de purificare a uraniului de 20%. Uraniul utilizat la fabricarea de bombe nucleare are o concentraţie de cel puţin 90%.

"Nivelul de îmbogăţire a uraniului în Iran nu va fi limitat la 20%. Îl vom intensifica la orice nivel are nevoie ţara. Am putea ajunge la 60%. Americanii şi părţile europene din Acord au utilizat un limbaj inadecvat împotriva Iranului. Iranul nu va ceda presiunilor. Poziţia noastră nu se va schimba", a declarat Ali Khamenei, conform Televiziunii publice iraniene, citată de agenţia Reuters. Liderul suprem de la Teheran a subliniat însă că Iranul nu are obiectivul de a fabrica arme atomice, potrivit Mediafax.

SUA vor consolidarea Acordului nuclear iranian

Administraţia Joseph Biden a transmis luni că vrea consolidarea Acordului nuclear iranian. "Statele Unite menţin angajamentul de a asigura că Iranul nu va obţine niciodată arme nucleare. Diplomaţia este cea mai bună modalitate de a atinge acest obiectiv", a declarat secretarul de Stat american, Anthony Blinken, într-un discurs rostit la Conferinţa pentru Dezarmare de la Geneva.

"În colaborare cu aliaţi şi parteneri, vom încerca să extindem şi să consolidăm Planul Comun Complet de Acţiuni (JCPOA, Acordul nuclear iranian - n.red.) şi să abordăm şi alte zone de îngrijorare, inclusiv comportamentul regional destabilizator al Iranului şi dezvoltarea de rachete balistice", a subliniat Antony Blinken.

Administraţia Joseph Biden a semnalat, săptămâna trecută, că Statele Unite ar accepta o invitaţie a Uniunii Europene de reluare a negocierilor cu Iranul pe tema Acordului nuclear iranian (Planul Comun Complet de Acţiuni - JCPOA).

Preşedintele Joseph Biden a semnalat că Statele Unite ar putea reveni în Acordul nuclear iranian, însă a cerut clauze suplimentare, care să limiteze activităţile balistice iraniene şi influenţa regională a Teheranului.

Însă preşedintele Hassan Rohani a transmis că Iranul va reveni la respectarea în totalitate a angajamentelor asumate prin Acordul nuclear din 2015 doar dacă Statele Unite anulează sancţiunile.