Puterea putinistă din Georgia atrage sancțiuni din partea UE. Protestatarii pro-europeni, bătuți violent în piețe /video

În ultimele săptămâni, capitala Tbilisi și alte orașe din Georgia au fost scena unor proteste masive după alegerile legislative din octombrie, câștigate de partidul Visul Georgian, condus de premierul Irakli Kobajidze. Rezultatele scrutinului, care a acordat partidului de guvernământ aproape 54% din voturi, au fost contestate de opoziție, sprijinită de președinta pro-occidentală Salome Zurabișvili. Opoziția a denunțat fraude electorale și presupuse ingerințe rusești, cerând repetarea alegerilor.

Protestele au degenerat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine, soldate cu arestarea a aproximativ 150 de persoane și rănirea zecilor de polițiști. Guvernul georgian a respins acuzațiile de fraudă și a declarat suspendarea procesului de aderare la UE până în 2028, acuzând Bruxelles-ul de „șantaj”.

Georgia: the Russian imperialism will be over



It is a third night of protests over the govt turning away from EU accession. Hundreds are detained. Violent clashes with police. Public is getting angrier 1/



pic.twitter.com/9wzoWCUvB3