Spectacol de lumini pe cerul din SUA. Resturile unei rachete Space X au intrat în atmosferă - VIDEO

Un impresionant spectacol de lumini care au strălucit pe cerul din nord-vestul Statelor Unite joi seară a fost cel mai probabil cauzat de resturile unei rachete SpaceX la revenirea în atmosfera terestră, a anunţat Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) din Statele Unite, relatează AFP, scrie Agerpres.



"Obiectele luminoase de pe cer, semnalate pe scară largă, erau resturi din a doua treaptă a unei rachete Falcon 9", a scris pe Twitter NWS din Seattle precizând că aşteaptă date mai detaliate pentru confirmarea oficială a informaţiilor.





Înregistrările video postate pe reţelele de socializare prezintă un grup dens de puncte strălucitoare şi dâre luminoase, care se deplasează lent pe cer înainte de a dispărea, unii internauţi afirmând că fenomenul ar putea fi o ploaie de meteori sau chiar, în glumă, o invazie extraterestră.



Conform relatărilor din media locale, fenomenul a fost observat la scurt timp după ora 21:00 (4:00 GMT, vineri), iar înregistrările video au fost postate Washington şi Oregon, ambele situate în nord-vestul Statelor Unite.





Potrivit NWS din Seattle, este mai probabil ca fenomenul să fi fost cauzat mai degrabă de resturi spaţiale decât de meteori, care se deplasează mult mai rapid.



"Ceea ce văd oamenii este o rachetă care cade în atmosferă cu peste 27.000 km/h şi se spulberă ca urmare a căldurii generate de o asemenea viteză. Fragmentele care se topesc mai uşor se desprind mai întâi, iar piesele mai dense supravieţuiesc mai mult timp, ceea ce oferă aparenţa mai multor obiecte incandescente care se îndreaptă în aceeaşi direcţie", a explicat pentru AFP Jonathan McDowell de la centrul de astrofizică de la Harvard.





"Este vorba despre o eroare, în mod normal acest tip de rachetă SpaceX efectuează o combustie dezorbitată", a adăugat McDowell.



Combustia în momentul de dezorbitare este o manevră ce implică pornirea propulsoarelor unei nave spaţiale pentru a o încetini şi a începe coborârea în atmosferă unde se dezintegrează în mod controlat.



"Ştiam că se va prăbuşi ieri sau astăzi, dar nu eram siguri când exact", a spus McDowell, adăugând că "este nevoie de câteva ore pentru a face înconjurul lumii de două ori şi prin urmare nu cunoaştem înainte unde" s-ar prăbuşi.



Nu au fost raportate deocamdată pagube, iar NWS din Seattle a indicat că este puţin probabil ca fenomenul să fi produs un impact.

