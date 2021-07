Spania. Un MILIARD de euro strânși după atribuirea frecvenței 5G

Statul spaniol a strâns un miliard de euro la finalul procedurii de atribuirii de frecvenţe în banda 700 Megahertzi (MHz), destinate să permită introducerea tehnologiei mobile 5G, pentru care procedura de licitaţie a fost lansată marţi, informează Agerpres, citând AFP.



"Suma totală strânsă pentru totalul licenţelor atribuite a fost de 1,01 miliarde euro", a anunţat Ministerul spaniol al Economiei.



Cifra finală este cu puţin mai mare decât suma de pornire a licitaţiei, care a fost fixată de statul spaniol la 995 milioane de euro. Frecvenţele în banda 700 Megahertzi (MHz) sunt considerate drept "frecvenţe de aur" datorită calităţii lor în ceea ce priveşte acoperirea teritoriului şi penetrarea undelor în clădiri, permiţând astfel oferirea de internet mobil în bandă largă de bună calitate în diferite situaţii.



"Pe parcursul zilelor de marţi şi miercuri au fost derulat cu bine un număr total de 12 ture de licitaţii cu participarea a trei operatori care au fost autorizaţi să participe", Orange, Vodafone şi Telefonica, a precizat Ministerul spaniol al Economiei.

Licențe între 20 și 40 de ani



Licenţele au fost atribuite pentru o perioadă de minim 20 şi maxim 40 de ani. Aceste licitaţii pentru atribuirea de frecvenţe 5G s-au derulat într-o atmosferă calmă în Spania, unde introducerea reţelelor 5G nu a generat aproape nicio polemică privind impactul asupra mediului sau asupra sănătăţii, spre deosebire de alte state europene, precum Franţa, unde tehnologia 5G a generat reacţii ostile din partea unei porţi a opiniei publice.



Spania a organizat deja alte două runde de licitaţii pentru atribuirea de frecvenţe 5G, una în 2018 pentru frecvenţele în banda 3,6-3,8 GHz şi alta la începutul acestui an pentru frecvenţele în banda 20 MHz, care permit dezvoltarea de servicii care necesită o capacitate foarte puternică.



În România, Autoritatea pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) îşi propunea anterior să organizeze licitaţie pentru acordarea frecvenţelor 5G în ultimul trimestru din 2020. Cu toate acestea, la mijlocul lunii septembrie, Eduard Lovin, vicepreşedintele ANCOM, a declarat că acordarea licenţelor 5G în România este imposibilă până la finalul lui 2020.



La începutul lunii februarie a acestui an, ANCOM a anunţat, în Planul de acţiuni al instituţiei pentru 2021, că va adopta în acest an o decizie privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în vederea implementării noilor tehnologii (5G) şi desfăşurarea propriu-zisă a licitaţiei.



Ulterior, Eduard Lovin a estimat că încasările la bugetul de stat rezultate din vânzarea întregului spectru de frecvenţe 5G ar putea depăşi lejer 3,6 miliarde de lei (720 milioane de euro), calculat la un preţ total de pornire de 2,5 miliarde de lei, cum este specificat în proiectul Legii bugetului pe anul 2021.