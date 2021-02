Soţii Nicolae şi Elena Ceauşescu, executaţi din nou de protestatari

Totul într-o reconstituire organizată de protestatarii din Armenia, care îi cer astfel demisia premierului Nikol Pashinyan și a cabinetului său.

Premierul Nikol Pashinyan a descris, însă, protestele ca o "tentativă militară de lovitură de stat" şi l-a concediat pe şeful Statului Major al Armatei, Onnik Gasparyan, scrie oc-media.org.

Cu toate astea, preşedintele Armen Sarkissian a refuzat să semneze ordinul de îndepărtare a lui Gasparyan.

Mai mulţi protestatari au decis să recreeze execuţia militară a soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, ca o ameninţare pentru premierul Armeniei, scrie sursa citată.

At the opposition protest near Armenia's parliament, demonstrators have staged a recreation of the execution of former Romanian dictator Nicolae Ceaușescu and his wife Elena Ceaușescu. pic.twitter.com/uw7191U0Az