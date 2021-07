Sorin Repanovici, expert în măsuri de siguranță nucleară, a vorbit în cadrul interviului acordat pentru DC News, despre taberele de science-fiction de creație pentru tineri și despre tehnologiile care au ajuns în atenția publicului în ultimul timp, în contextul pandemiei.

„O parte din persoane nu au încredere în vaccinuri. Vreau să vă spun că despre tehnologia din care se face acum acest vaccin, noi la insuliță am aflat în 2001. În 2001, experții români și străini vorbeau despre nanobiți și despre nanotehnologii. Tehnologie care se folosește acum pentru aceste vaccinuri. În 2001, în România, pentru prima dată, s-a prezentat harta genomului uman, ADN-ul, cu cromozomi. Acolo, pe insuliță, tinerii din România au aflat”,a explicat Sorin Repanovici, consilier în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare (CNCAN) şi expert în măsuri de siguranţă nucleară.

O academie altfel

Academia Atlantykron revine pe insula dunăreană din dreptul castrului antic Capidava. Cea de-a 32-a ediție a Academiei de Vară pentru Tineret, Știință, Cultură, Artă și Sport „Atlantykron” se va desfășura între 30 iulie și 6 august. Activitățile pentru care pot opta tinerii sunt: Știință și tehnologie, cultură, arte, proză, antreprenoriat, sport. Primul și singurul român cosmonaut va fi prezent fizic pe insula Atlantykron pe data de 3 august, la 40 de ani de la zborul în cosmos.

În acest an, sub genericul „Legendarium” și sub sloganul ”Înapoi în viitor”, Atlantykron revine în format fizic. Inedita Academie, organizată în natură și departe de civilizația urbană, are ca scop accesul la cunoaștere al tinerilor și reunește experți de talie mondială (dintre care unii au primit premiul Nobel şi predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi) și tehnologie de ultimă generație, pe o insulă care are mai puțin de 1 km2. Aici se desfășoară demonstrații științifice şi cursuri de artă sau de comunicare, participanţii stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele.

