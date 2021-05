Sorin Grindeanu: Guvernul evită să spună ceva despre PNRR. Se aprinde steguleţul roşu

"Ştiţi care e marea problemă? Cam astea sunt semnalele mele, că nici acum nu e gata PNRR-ul. Deadline-ul e sfârşitul lunii şi, din ce ştim noi, e undeva la 25 la sută făcut. Asta ştim noi. Aş vrea să fiu contrazis de realitate, pentru că vorbim despre un plan pentru România, nu al acestor guvernanţi vremelnici.

Ceea ce evită să spună, şi cred că va fi cheia în perioada următoare, este că împrumuturile, care sunt aproximativ jumătate din suma totală, conform deciziilor Comisiei Europene, intră pe datorie publică. Ceea ce va însemna următorul lucru: vorbim de 50 la sută datorie publică care va fi atinsă în mod lejer la ritmul în care se fac împrumuturi de un an şi jumătate de domnul Cîţu. Dacă atingi 50 la sută datorie publică, intri pe nişte restricţii, conform legii. Dacă împrumuturile astea intră pe datorie publică, vom ajunge la 60 la sută noi, se aprinde steguleţul roşu, intrăm pe infringement. Ei ştiu, dar nu au ce face, trebuie să meargă înainte. Sigur că îi sperie!", a declarat Sorin Grindeanu la DC NEWS TV.

Florin Cîţu, întâlnire cu Marcel Ciolacu şi lideri ai PSD despre PNRR

Premierul Florin Cîţu şi preşedintele PSD Marcel Ciolacu s-au întâlnit joi, 20 mai, pentru o discuţie despre PNRR. La finalul acesteia, liderul PSD a spus că planul nu are nicio coerenţă şi nicio viziune clară.

"Am sperat azi să avem o discuţie mai aplicată cu specialiştii din PSD şi cu partenerii sociali. Nu am avut plăcerea din partea Guvernului României de a avea acces, alături de partenerii sociali, la PNRR. Au fost prezentate nişte principii şi cam care este viziunea. Avem o promisiune că ni se va trimite acest plan, ca să îl putem discuta cu toţii mai aprofundat şi pentru a vedea cum găsim nişte mecanisme clare şi transparente de acces a acestor bani. Nu am avut detalii reformelor. Din punctul nostru de vedere, în continuare PNRR nu are coerenţă. Planul nu are nicio viziune clară a anilor pe care îi trăim în acest moment. Nu cunoaştem concret ce granturi vor merge către IMM-uri, nu cunoaştem concret către sindicate care sunt reformele, sperăm să ne revină aceste informaţii. Comisia a recomandat ca toată lumea să aibă acces la aceste informaţii. Planul este naţional, nu secret. Sperăm să deblocăm acest lucru şi să stabilim un calendar de prezentare a PNRR în Parlament. Noi am luat act de ce au dânşii în PNRR generic, nu în detaliu. Aşteptăm PNRR-ul, ca să discutăm aplicat cu specialiştii din fiecare domeniu. Am asistat cu toţii la un efort de centralizare a PNRR, nu de descentralizare. Noi venim în continuare cu ideea de descentralizare în teritoriu a acestui PNRR, nu de centralizare în pixul unui anumit ministru, bun sau rău.

DIn punctul nostru de vedere, suntem la dispoziţia Guvernului când doreşte. Posibil ca eu cu domnul prim-ministru să nu mai avem o întâlnire directă, dar sunt convins că specialiştii vor discuta.

Întâlnirea a fost un pic superficială, în caracterizarea actualei guvernări, dar s-a finalizat cu o promisiune. Tot întâlnim acest 'vom face'. Eu rămân de bună credinţă şi am sperat că azi vom ieşi cu un plan pentru români. Nu s-a reuşit asta. Repet, am vrut să îl ajutăm pe dl Cîţu să iasă din impas, pentru că au trimis două planuri care au fost refuzate", a declarat Marcel Ciolacu.